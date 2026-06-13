伊朗外長鬆口協議「從未如此接近達成」　川普也轉發

記者黃翊婷／綜合報導

美國與伊朗即將達成和平備忘錄，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在台灣時間12日晚間表示，伊斯蘭瑪巴德合作備忘錄從未如此接近達成；美國總統川普（Donald J. Trump）隨後也在自己的社群平台轉發阿拉奇的貼文。

▲川普。（圖／路透）

今年2月28日美國與以色列聯合對伊朗發動大規模空襲，直到4月8日雙方才停火，雖然美國總統川普屢次宣稱即將達成協議，卻都未能達成。不過，川普原本宣布11日要轟炸伊朗，但5個小時後他突然發文說取消，並暗示將與伊朗達成協議。

根據路透社報導，美伊和平備忘錄有望14日在瑞士日內瓦簽署。而伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在台灣時間12日晚間透過社群平台X發文，表示伊斯蘭瑪巴德合作備忘錄（Islamabad Memorandum of Understanding）從未如此接近達成，在最終敲定之前，希望外界避免對內容進行臆測，所有細節將在適當的時機公開。

▲川普轉發阿拉奇的貼文。（圖／翻攝自Truth Social／@realDonaldTrump）

阿拉奇發文不久，川普隨即在Truth Social轉發阿拉奇的X文章，雖然他並未留下任何文字，僅單純貼出一張截圖，但仍引發全球議論。兩國究竟能否和解，各國都極為關注。