輝達用「黃仁勳影片」賀SpaceX超車　馬斯克轉發：期待合作

▲兆萬富翁」。馬斯克。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

太空探索公司SpaceX週五（12日）掛牌終場收在160.95美元，淨買盤規模甚至超過輝達的3.5倍，創辦人馬斯克晉身全球首位「兆萬富翁」。馬斯克也在X發文「期待我們跟輝達的合作。」

SpaceX掛牌上市全球關注，這也讓SpaceX躋身全美市值第六大上市公司，盤中最高更一度觸及176.52美元。單日成交量突破5億股，直逼當年臉書上市首日的歷史紀錄，展現出驚人的吸金實力。

Huge congratulations to the @SpaceX team on a historic IPO debut.



Fueling the next frontier of space and AI. ????



NVIDIA's partnership with SpaceX spans nearly a decade, from hand-delivering the world's first #NVIDIADGX-1 supercomputer in 2016 to the custom DGX Spark handoff at… pic.twitter.com/WFxwAZneNt — NVIDIA (@nvidia) June 12, 2026

散戶瘋狂追捧力壓輝達

SpaceX首日便創下歷史上最高散戶下線紀錄，淨買盤規模甚至超過輝達的3.5倍。輝達在X（前推特）發文道賀「衷心恭喜 SpaceX團隊在歷史性的 IPO 首度亮相。推動太空與 AI 的下一個前沿。NVIDIA 與 SpaceX 的合作橫跨近十年，從 2016 年親手交付全球首台 NVIDIADGX-1 超級電腦，到在 Starbase 交接客製化的 DGX Spark。我們攜手推動加速運算的極限，以助力太空探索的未來。」馬斯克也在X轉發輝達的道賀文「期待將我們與 Nvidia 的精彩合作關係提升到下一個層次。」

▲黃仁勳看SpaceX火箭發射。（圖／翻攝X／@nvidia）

馬斯克驚嘆不可能的任務

這次上市典禮採取德州總部與紐約那斯達克交易所遠距連線的方式進行，由馬斯克與總裁兼營運長共同敲響開市鐘。馬斯克在儀式上感性自嘲，直言如果多年前有人告訴他這家公司會IPO，他一定覺得對方瘋了。

他補充坦言當年認為這家公司的成功機率不到10%，甚至曾對別人說過很可能會失敗。但為了讓人類有機會成為真正的太空文明，必須要有新公司進入這個領域，所以當時覺得不論如何都應該要試試看。