全球首位「兆萬富翁」誕生！　當年一句話自嘲：對方一定瘋了

▲SpaceX掛牌首秀站上161美元、市值突破2.1兆美元，辦人馬斯克也成為全球首位首位「兆萬富翁」。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX週五（12日）正式掛牌上市，開盤價即達150美元，終場更收在160.95美元。相較於每股135美元的IPO定價強勢勁揚19.22%，公司市值也一舉衝約2.13兆美元、折合新台幣約68兆1600億元，創辦人馬斯克也成為全球首位「兆萬富翁」。

這場歷史性的首秀不僅讓SpaceX躋身全美市值第六大上市公司，盤中最高更一度觸及176.52美元。單日成交量突破5億股，直逼當年臉書上市首日的歷史紀錄，展現出驚人的吸金實力。

馬斯克驚嘆不可能的任務

這次上市典禮採取德州總部與紐約那斯達克交易所遠距連線的方式進行，由馬斯克與總裁兼營運長共同敲響開市鐘。馬斯克在儀式上感性自嘲，直言如果多年前有人告訴他這家公司會IPO，他一定覺得對方瘋了。

▲SpaceX市值突破2.1兆美元，躍居全美第六大。（圖／路透社）

他補充坦言當年認為這家公司的成功機率不到10%，甚至曾對別人說過很可能會失敗。但為了讓人類有機會成為真正的太空文明，必須要有新公司進入這個領域，所以當時覺得不論如何都應該要試試看。

散戶瘋狂追捧力壓輝達

雖然公司招股書顯示自成立以來累計虧損已達413億美元，且目前唯一穩定獲利的業務仍是Starlink。但馬斯克透露，此次上市募集的資金將用來支持下一階段的大規模擴張，包括部署10萬顆衛星與打造太空AI資料中心。

這番宏大願景徹底點燃市場熱情，首日便創下歷史上最高散戶下線紀錄，淨買盤規模甚至超過輝達的3.5倍。此外，華爾街投信業者也迅速搶進商機，掛牌當天已有至少25檔與該公司相關的ETF向官方提出申請。