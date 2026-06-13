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美伊和平協議接近完成　美官員曝「8成把握」近日簽署

▲▼美國總統川普27日出席白宮內閣會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天（13日）表示，美國與伊朗和平協議的最終文本已獲雙方同意。美國政府高階官員則透露，有80％至85％的把握，能在未來數天內與伊朗簽署和平協議。

夏立夫證實最終文本獲雙方同意

綜合法新社報導，夏立夫在社群平台X發文表示：「我們可以確認，和平協議的最終文本已經達成並獲得同意，巴基斯坦目前正與雙方密切合作，以敲定後續步驟。」

隨後，夏立夫在貼文中標註了美國與伊朗兩國總統，以及雙方其他領導人。巴基斯坦過去數月來一直居中斡旋，而他也說：「和平從未像現在這樣近在咫尺。」

川普曾批德黑蘭缺乏誠意　伊朗外長今稱協議從未如此接近達成

此前，川普曾憤怒指責德黑蘭缺乏誠意談判。如今伊朗外交部長阿拉奇周五也堅稱，終結中東戰爭的美伊協議從未如此接近達成。

夏立夫示警錯誤資訊攻勢企圖破壞協議

對此，夏立夫補充表示：「在巴基斯坦持續密集斡旋之際，我們完全清楚，有意破壞和平協議的人正不斷發動錯誤資訊攻勢。」

美官員：80％至85％把握數天內簽署

川普政府一名高階官員周五表示，美國有「80％至85％」的把握，能在未來幾天內與伊朗簽署和平協議。他在一場電話會議中匿名告訴記者：「我們確實預期將在未來幾天內簽署這項協議，但我無法提供確切日期。」

他說：「如果要我評估我們將簽署這項協議的把握程度，今天上午我可能會說是75％，現在大概提高到80％至85％，但還不是100％。」

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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