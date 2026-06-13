SpaceX勁揚19.22％、收160.95美元　成全球第六大公司

▲SpaceX掛牌首秀站上161美元，創辦人馬斯克遠距連線敲市鐘。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX（SPCX）週五（12日）正式掛牌上市，開盤價即達150美元，終場更收在160.95美元。相較於每股135美元的IPO定價強勢勁揚19.22%，公司市值也一舉衝約2.13兆美元、折合新台幣約68兆1600億元。

這場歷史性的首秀不僅讓SpaceX躋身全美市值第六大上市公司，盤中最高更一度觸及176.52美元。單日成交量突破5億股，直逼當年臉書上市首日的歷史紀錄，展現出驚人的吸金實力。

▲SpaceX掛牌首秀站上161美元、市值突破2.1兆美元，躍居全美第六大。（圖／路透社）

散戶瘋狂追捧力壓輝達

雖然公司招股書顯示自成立以來累計虧損已達413億美元，且目前唯一穩定獲利的業務仍是Starlink。但馬斯克透露，此次上市募集的資金將用來支持下一階段的大規模擴張，包括部署10萬顆衛星與打造太空AI資料中心。

▲SpaceX（SPCX）掛盤首日勁揚19.22%。（圖／翻攝Google）

這番宏大願景徹底點燃市場熱情，首日便創下歷史上最高散戶下線紀錄，淨買盤規模甚至超過輝達的3.5倍。此外，華爾街投信業者也迅速搶進商機，掛牌當天已有至少25檔與該公司相關的ETF向官方提出申請。

分析師看空示警股價高估

儘管市場情緒高漲，並預期未來結合收購AI平台的舉動能提升科技競爭力，但部分分析師對當前估值仍抱持保留態度。CFRA Research資深分析師Keith Snyder便受訪直言，目前的股價明顯已經被高估。

他認為要合理化目前的龐大市值，未來的AI業務必須達到天文數字般的成長速度。因此他給予該股賣出評級，並將12個月目標價設在遠低於市價的115美元，提醒狂熱的投資大眾仍須留意不確定性帶來的修正風險。