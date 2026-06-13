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美國德州槍擊案！槍手闖入建築物「無差別掃射」釀1死10傷

▲▼警車,警察,犯罪現場,命案。（示意圖／達志影像）

▲美國德州發生恐怖槍擊案。（示意圖／達志影像）

記者柯振中／綜合報導

美國德州米德蘭市12日上午發生槍擊案。一名槍手進入西沃爾街一處建築物內開槍，造成1人死亡、10人受傷。警方獲報後包圍現場，與嫌犯對峙數小時。隨後當地政府證實嫌犯已在現場身亡，而週邊遭封鎖的醫院也陸續解除管制。

西德州建築物傳出槍響！警方迅速拉起封鎖線包圍嫌犯

德州米德蘭市（Midland）於美東時間週五上午發生大規模槍擊案。當地警方表示，上午八點多接獲民眾報案，指出市區西沃爾街4600號街區的一棟建築物內傳出連續槍響。隨後也有民眾在臉書等社群平台上發布現場影片，畫面中可以聽到建築物內部傳出的槍聲。

米德蘭市警局局長格雷格·斯諾（Greg Snow）發表聲明表示，首批警員抵達現場後，確認大樓內有槍手正在無差別掃射。警方隨後迅速在現場拉起封鎖線，並引導周邊民眾撤離，同時增派警力包圍該棟建築物，與待在建築物內的嫌犯展開數小時的對峙。

傷者送往兩家醫院治療！米德蘭紀念醫院啟動封鎖管制

這起槍擊事件造成多人傷亡。米德蘭市市長洛里·布隆（Lori Blong）在記者會上證實，目前已知這起事件共導致11人中彈，其中1名受害者在救援人員抵達前已不幸於現場死亡。其餘10名傷者則由救護車分別送往當地的兩家醫療機構進行救治。

收治多數傷患的米德蘭紀念醫院發言人塔薩·理查森指出，醫院共接收9名中彈受害者，其中4人傷勢較重已送入手術室，另有5人情況穩定。為了確保安全，醫院在上午8點20分對校區實施封鎖，直到上午10點10分確認危機解除後，才逐步放寬管制作業。

另有1名傷者跨區送醫！市府證實嫌犯已身亡

除了送往米德蘭當地的9名傷患，另有1名傷者被送往鄰近的奧德薩醫學中心醫院治療。雖然市府發言人隨後表示仍在釐清是否所有送醫人員皆受槍傷，但事件已引發地方關注。米德蘭市政府於美東時間中午12點35分發表最新進度，宣布這場圍捕對峙已經結束。

警方證實，嫌犯已在現場死亡，安全威脅已正式排除。由於現場仍需進行彈殼與相關證據的採集，案發建築物週邊目前仍維持封鎖。聯邦調查局與地方警方尚未公布嫌犯的身分，其犯案動機也仍有待鑑識人員與辦案單位進一步調查釐清。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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