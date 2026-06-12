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印度新職業「AI訓練師」超夯　當局示警：恐遭機器人取代

印度新職業「AI訓練師」超夯　當局示警：恐遭機器人取代

▲印度各地越來越多民眾配戴智能裝置，錄下日常工作的樣子，而這些人就是當地現在最夯的新興職業「AI訓練師」。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

隨著全球人工智慧（AI）技術越來越發達，在印度更迎來新突破，有成千上萬的勞工透過頭戴式攝影機記錄日常工作，將第一人稱視角的數據餵給專門的AI模型，藉此訓練人形機器人模仿人類行為。對此，印度政府智庫示警，屆時恐怕會有大批機器人取代基層勞工，原因還是「自己訓練機器人搶走自己飯碗」。

根據外媒《法新社》報導，印度各地越來越多民眾配戴智能裝置，錄下日常工作的樣子，而這些人就是當地現在最夯的新興職業「AI訓練師」。清奈一名25歲家庭主婦斯里拉米亞昌德拉（Nagireddy Sriramyachandra）將智慧型手機固定在頭上，錄製自己切芒果、做家務的日常畫面，每小時可賺取250盧比（約新台幣85元）。對她而言，這是一筆在家就能貼補家計的收入。

或許對於遠在美國、名列財富500強的跨國科技客戶來說，這些AI訓練師拍攝的影片內容很平淡無奇，事實上這些畫面，都是教導機器人在真實世界中精準移動的無價之寶。這波由生成式AI延伸至實體機器人的熱潮，正讓全球人形機器人市場呈現爆發式成長，專家預估到了2050年，全球將有超過10億台人形機器人投入工業與商業運作。

相較於文本或圖像生成，要讓機器人流暢應對現實環境的物理挑戰更高，這使印度的廉價勞動力轉型為全球AI數據的「資料庫」。班加羅爾數位勞工專家蘇里（Aditi Surie）指出，隨著技術進步，這類數據採集服務在印度的需求預計將持續飆升。

然而，在自動化帶來巨大商機的同時，潛在的失業風險也悄然逼近。印度政府智庫「國家轉型機構」（NITI Aayog）在最新報告中示警，當前社會對AI衝擊就業的討論多集中在白領專業人士，卻嚴重忽略了AI將如何衝擊印度高達4.9億名、構成經濟命脈的非正式經濟勞工，若政府未能及時採取因應作為，基層勞工將面臨實質的生存威脅。

儘管如此，仍有一些業者抱持樂觀的態度，認為未來會有更多「人機操作」模式，並非勞工完全被機器人取代。

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