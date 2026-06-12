丈夫帶小三來台計畫翻車！日人妻開直播式抓姦　網友全看瘋

▲人妻發現丈夫疑似打算與外遇對象赴台旅遊後，決定先將護照藏起來。（圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

日本一名人妻近日在社群平台Threads揭露丈夫疑似出軌的經過，原本只是想抒發心情，沒想到因為一連串宛如連續劇般的發展迅速爆紅，不僅吸引數百萬人朝聖追蹤，連台灣網友也加入討論，笑稱這場跨國抓姦事件已經變成「全台網友一起出任務」。

▲日本人妻在Threads連載丈夫尋找護照的過程，引發大批網友關注。（翻攝自Threads，rui_secret3）

這名日本人妻表示，丈夫向她謊稱要前往愛媛縣出差，但她事後發現，對方其實打算與外遇對象一同前往台灣旅遊。得知真相後，她決定先發制人，悄悄將丈夫的護照藏到娘家，並在Threads發文寫下：「既然是國內出差，應該不需要護照吧？」貼文曝光後立刻引發熱議，短短一天內便吸引超過數百萬次瀏覽，大批網友湧入留言區關注後續發展。

人妻隨後開始持續更新丈夫的「找護照日記」。她透露，丈夫發現護照不見後，在家裡翻箱倒櫃四處尋找，甚至還旁敲側擊詢問她平常將重要證件放在哪裡。面對丈夫試探，她則若無其事表示自己的證件都放在錢包裡，讓對方只能臉色發白地繼續尋找。後來她主動詢問丈夫是不是在找東西，對方卻支支吾吾回答「沒什麼」，也讓她忍不住吐槽，總不能一邊說要去愛媛縣出差，一邊又急著找護照。

到了深夜，丈夫仍沒有放棄搜尋，甚至開口詢問健保卡及其他重要文件的位置。人妻則故意提醒，既然是國內出差，健保卡和保險資料應該就足夠了，反問究竟還缺少什麼證件，沒想到丈夫卻始終無法說出口，只能尷尬表示自己再找找。她還注意到丈夫手機不斷響起，忍不住調侃：「那位女士生氣了嗎？」相關貼文持續更新後，追蹤人數也從原本不到百人暴增至數萬人。

到了12日凌晨，人妻再度發文表示，丈夫當晚睡在客廳沙發上，但客廳裡仍擺著準備出發的行李箱。她幽默寫道，好奇丈夫是否找到不用護照也能搭飛機的方法，甚至一度思考是否偷偷把定位裝置放進行李箱，好知道對方究竟去了哪裡。不過她後來也笑稱，以丈夫目前滿腦子只想著出門的狀態來看，搞不好最後乾脆直接跑去外遇對象家裡。

這場抓姦實錄意外掀起台日網友集體關注，不少人紛紛留言替人妻出主意，甚至有人笑稱若對方真的來台灣，全台網友都能幫忙當「線民」。也有不少人敲碗後續發展，希望原PO持續更新進度。面對熱烈回響，人妻則表示，接下來若丈夫真的完成這趟「愛媛縣出差」，她一定會記得提醒對方帶回愛媛限定伴手禮，幽默發言再度引發網友熱議。

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