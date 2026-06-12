鎖定川普？華府草坪驚見「神秘數字8647」　現場緊急封鎖調查

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普將在6月14日迎來80歲生日，華府國家廣場（National Mall）草坪卻驚現巨大的「8647」字樣，被解讀為對川普不利的訊息，聯邦當局一度封鎖調查。

▲華府國家廣場（National Mall）草坪驚現巨大的「8647」字樣，但「4」並未完全成形。（圖／路透）

8647有隱藏含意 幾天內離奇出現

CNN、NBC報導，「8647」這組數字近來成為反川普象徵，甚至被政府解讀為針對總統的威脅。「86」在餐飲業行話中意指下架餐點，但逐漸衍生出除掉某物或驅逐某人的意思，而川普正以第47任美國總統身份展開第2任期。

根據華盛頓紀念碑（Washington Monument）頂端即時監視畫面與EarthCam影像紀錄，隨著二戰紀念碑以東的大面積草坪枯死泛黃，「8647」字樣在幾天時間內逐漸成形。

目前尚不清楚這些數字出現的確切時間點，但Getty Images於6月5日拍攝的照片還沒看見可疑跡象。

一度封鎖調查 白宮批評政治暴力

目擊者指出，11日下午1點左右，幾輛緊急車輛封鎖該區域，美國陸軍金騎士傘兵隊（US Army Golden Knights）也在國家廣場降落。

美國特勤局與聯邦調查局（FBI）將評論權交給美國公園警察（U.S. Park Police）。美國公園警察則表示，「目前尚未確認變色原因，草皮樣本已被採檢送驗，調查仍在進行中。」

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）11日痛批，「任何參與或支持政治暴力或暗殺文化者，都必須受到最嚴厲的譴責。」內政部發言人也表示，絕不容忍這種「瘋狂的破壞行為」，並稱美國公園警察將展開調查、究責到底。

前FBI局長也捲入 法官不同看法

今年4月，前FBI局長柯米（James Comey）也因曾在Instagram發布貝殼排成的「8647」照片，被指控煽動對總統川普採取暴力行為，遭司法部以威脅總統人身安全為由起訴。

但在本月另一樁獨立案件中，一名聯邦法官裁定，法院外抗議旗幟上的「8647」屬於言論自由，因此不須被拆除。

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