解僱15年老員工踢鐵板！公司被新人放鳥　爆爽結局28萬人朝聖

▲公司把15年老員工辭退之後，這才得知被新人放鴿子。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

服務15年說砍就砍，這下踢到鐵板！一名女子在網路爆料，她的朋友在公司奉獻15年，卻被通知「找到新人了」而遭終止合約。沒想到在這之後出現戲劇性大逆轉，新人放鴿子、老員工也不願回鍋，公司最終落得兩頭空的下場，讓女子忍不住直呼「因果報應是真的」。

星洲網報導，該名女子透露，公司與老員工終止合約之後，原本要接替朋友工作的新人，因為臨時接受另一份工作邀約，放棄入職。這讓職位出現空缺，公司選擇回頭聯繫這名老員工，並稱願意撤回裁員決定，希望能夠重返工作崗位。

不過，此人最終選擇拒絕，這也讓女子直呼「因果報應是真的」。

這篇貼文在Threads上狂吸28萬5000次瀏覽，引發大批網友關注討論。有人痛批，公司開除15年老員工太讓人心寒，直到被放鳥才想要回頭找老員工救火更令人難過。也有網友大讚這名老員工拒絕重返崗位的決定相當明智，若是決定回鍋，應該開出雙倍工資。

不少過來人也分享類似經歷。有網友自稱曾在一間公司上班9年之後遭解僱，但後來公司主動回頭聯繫，希望能夠重新聘用，他那時候就開出薪資翻倍的要求，調整每月月薪從4000令吉（約新台幣3.1萬元）提高至8000令吉（約新台幣6.2萬）。另一名網友也被薪資較低的人員取代，但新人不會做，公司要求新人聯繫他求助，被他拒絕。