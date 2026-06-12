哀悼長公主病逝！泰國宣布降半旗哀悼15天　演唱會確定不受限

▲泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）與長公主帕差拉吉蒂雅帕（Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

泰國政府公報網站12日宣布，帕差拉吉蒂雅帕長公主（Bajrakitiyabha）殿下病逝，總理阿努廷已親自簽署指示，要求全國各級政府機關、公營事業、學校等單位，即日起連續15天降半旗哀悼，全體公職人員及國營事業員工亦須同步進行15天的哀悼，一般民眾則可視個人情況自行決定最合適的表達方式。

綜合泰媒報導，雖然進入15天哀悼期，但演唱會、體育賽事將照常舉辦，觀眾僅需起立默哀表敬意即可。總理阿努廷在內閣特別會議後召開的記者會上，針對日常生計與商業娛樂問題給予明確說明。

他指出，本次哀悼期間恰好與先前為皇太后陛下舉行的哀悼時段相互重疊，儘管全國上下陷入悲痛，但日常生活、工作及謀生活動仍可一切如常進行。包括體育競賽、演唱會及各類會議在內的娛樂活動均可正常舉辦，政府並未以法律強制限制任何活動，唯一的要求是在活動開始前，全場人員共同起立默哀，以此表達對長公主的最深敬意。

阿努廷也強調，此次特別內閣會議的核心任務在於統籌各項皇家典禮的籌備工作，並已要求各部會全力配合，妥善照料所有前來參與的民眾。

前往弔唁帕差拉吉蒂雅帕長公主的民眾則必須遵守嚴格服裝規範，男性應穿著有領黑色上衣或白色襯衫，搭配黑色領帶及合宜的黑色長褲；女性則須身穿有袖且寬鬆不貼身的上衣，下半身搭配過膝長裙或傳統裹裙。

在學學生一律依各校規定穿著正式制服出席。全體民眾皆不得穿著圓領T恤、無袖衣物、短褲、短裙及牛仔褲進場，若服裝不符規範，可至地下大廳的服務點借用傳統裹裙。公務員及政府職員則應穿著正式行政制服，或以黑白配色上衣搭配黑色領帶及左臂致哀臂章出席，若選擇全黑便服，女性裙長同樣必須達到膝蓋以下。