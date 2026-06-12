34歲人妻遭肢解「頭顱失蹤」　肉塊塞滿塑膠箱！曼谷恐怖分屍

▲警方在陽台發現一個黑色塑膠箱傳出惡臭，並在箱子內發現屍體。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷發生冷血分屍案，一名34歲緬甸籍女子日前與家人失去聯絡，親友著急報警並偕同警方前往其公寓尋人，不料一推開門便聞到令人窒息的屍臭味，隨後竟然在陽台的一個黑色大塑膠箱內，發現一具遭到分屍的遺體。死者的頭顱被砍下，目前仍不知下落，雙臂也被砍下；小腿雖被砍下，但大腿也有明顯刀痕，顯示兇手試圖從大腿根部砍斷雙腿但失敗。

根據Khaosod報導，警方12日凌晨1時35分接獲報案稱，曼谷一棟3層樓公寓內發生分屍案。辦案人員進入位於2樓的案發房間時，發現屋內有明顯遭到激烈拉扯、反覆搜刮的打鬥痕跡，且屋內傳出陣陣腐臭，然而卻未見到屍體。

直到警方走到後方陽台時，臭味越來越濃烈，同時發現一個緊緊蓋著的大型黑色塑膠箱。警方將黑色箱子的蓋子打開，並移除透明防護塑膠布後，赫然發現大量屍塊，經確認為女性屍體。

根據最初調查，死者的頭顱已經被完全砍斷、不知去向；雙手從肩膀處被切斷；雙腿也從膝蓋處被鋸斷。此外，死者的左右大腿上還有多處試圖肢解卻未砍斷的深重刀傷，腹部也被直接剖開，血肉模糊。法醫研判，女子已經死亡多日，身體已開始嚴重腐敗。

警方初步研判死者就是失蹤的34歲緬甸籍女子，同時也是事發公寓的承租人。家屬透露，死者平時在一家餐廳工作，而她42歲的丈夫同樣是緬甸籍，在一間知名夜店擔任廚師，目前下落不明。警方懷疑死者丈夫涉嫌重大，正在全力追緝他的下落。

死者親屬則透露，兇嫌的犯案動機很有可能是懷疑妻子另結新歡，才會痛下殺手。

警方追查發現，男子6月5日前往餐廳接妻子下班，兩人隨後因感情問題爆發激烈口角，當時有目擊者證實死者還活著。然而到了9日，女方徹底失聯，親友驚覺有異前往警局報案，才讓這起分屍案曝光。

監視器畫面更拍到，10日深夜，嫌犯神色緊張、滿頭大汗地從案發房間內，吃力地拉著一個「極為巨大的行李箱」離開公寓大樓。警方懷疑，死者失蹤的頭顱及部分殘缺肢體，恐怕早已被他裝進該行李箱內載往他處丟棄。

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