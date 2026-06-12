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川普喜迎80歲生日！許願世界和平　幾小時後「下令轟炸伊朗」

▲▼美國總統川普16日在華府白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普將在6月14日迎來80歲生日。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普即將於6月14日迎來80歲生日，他10日受訪時表示生日願望是「世界和平」，但幾小時後又警告將對伊朗採取強力打擊，5小時後又取消攻擊計畫。

《今日美國》報導，川普10日在白宮橢圓形辦公室被記者詢問，除了中東和平以外，他的生日願望還有什麼。

川普思考片刻後回答，「世界和平！」他也透露，自己在2026年年初許下的新年新希望，同樣也是「世界和平」。

不過，川普在當天稍早的談話中才表示，美國尋求達成協議的同時也將重擊伊朗，「我們昨天重擊了他們，今天也會再度重擊他們，以免你們錯過了，以免你們沒開電視。」

今年1月，美軍就在一場突襲中逮捕了委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子，2月底與以色列聯手轟炸伊朗，並且引發中東戰火至今仍未落幕。

幾小時後，川普就在真相社群（Truth Social）預告當晚將對伊朗展開「極為猛烈」的打擊，並在不久後的未來奪取伊朗哈爾克島（Kharg Island）等關鍵石油基礎設施，全面掌控該國油氣市場，比照目前已在委內瑞拉實施的管控模式。

川普生日也正好是美國國旗日，白宮當天也預計舉辦一場UFC格鬥賽，在南草坪搭起的場地已比白宮建築屋頂更高，據悉能夠容納約5000名觀眾。川普形容這將是「白宮有史以來最盛大的活動」，同時作為美國建國250週年慶祝活動的一部分。

 
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