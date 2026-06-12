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才捕獲游泳黑熊！　日本三景天橋立今又通報「小熊出沒」

記者吳美依／綜合報導

「日本三景」之一、位於京都府宮津市的「天橋立」10日才發生黑熊在街上閒晃，甚至跳入海中游泳的事件，未料今（12）日又傳出幼熊目擊通報。

又有小熊？天橋立一度封鎖

NHK引述當地警方說法報導，12日上午7時40分許，一名在天橋立附近的女性緊急通報，「有人看到小熊出沒。」

當局立即封鎖貫穿天橋立內部、長約3公里的府道，禁止人員通行，並出動警方人員展開地毯式搜索，但歷時近5小時始終未能發現熊跡，因此已於中午12時40分宣布解除封鎖。

一名從大阪守口市與妻子專程前來遊覽的60多歲男性表示，「聽說之前那隻熊已經被驅除了，所以本來很放心，沒想到又聽到有熊出沒，真的嚇了一跳。雖然覺得害怕，但還是會一邊注意安全一邊觀光。」

▼2023年5月3日的天橋立景觀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2023年5月3日，日本京都府宮津市的天橋立。日本三景。（圖／達志影像／美聯社）

2天前才有熊出沒　亂晃還游泳

就在2天前的下午4時30分左右，一頭成年雄性黑熊也闖入天橋立風景區，不僅沿著沙洲步行，還一度游過海面，進入附近住宅區。

當局持續封鎖該區域並追蹤熊跡，晚間10時過後，受政府委託的民間業者向熊發射2發麻醉彈，約40分鐘後，熊因藥效失去行動能力，順利被捕獲。

京都府稍後證實，捕獲的熊為一頭成年雄性月輪熊，體長約1.3公尺、體重97公斤。幸好整起事件並未造成任何人員傷亡。

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