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美軍4架C-17運輸機飛往歐洲！　為美伊簽署協議做準備

▲▼ 美軍C-17環球霸王運輸機。（圖／VCG）

▲圖為美軍C-17環球霸王運輸機。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國媒體Axios報導，美國空軍4架C-17運輸機已於11日出發前往歐洲，機上載運的裝備可能是為了副總統范斯（JD Vance）前往瑞士日內瓦出席美伊協議簽署儀式做準備。

消息人士透露，這些軍機與未來幾天內可能舉行的簽署儀式密切相關，前提是目前為了敲定協議所做的持續努力能順利成功。在此之前，美國總統川普11日才提到，美國已與伊朗達成協議，暗示一旦文件最終敲定，可能會在歐洲進行協議簽署，屆時將由范斯出席。

停火再延60天！荷姆茲重開　免收過境費

根據Axios掌握的訊息，這份擬定中的諒解備忘錄（MOU）將把目前的停火期限再延長60天，同時將啟動更廣泛的協議談判，範圍涵蓋伊朗的核子計畫。

協議草案要求立即重新開放荷姆茲海峽且不得收取任何過境費，且力求要在30天內把該區域航運量恢復至戰前水準。

伊朗承諾放棄追求核武　換取分階段制裁解禁

作為回報，伊朗將承諾不追求核武，並將解決外界對其濃縮鈾庫存的擔憂。不過報導也強調，任何針對德黑蘭核子計畫的具體步驟，未來都將取決於另外一份更為詳細的協議。此外，該協議還將隨著伊朗履行承諾的狀況，分階段向伊朗提供制裁解禁，包含允許石油出口的臨時豁免。

命名「伊斯蘭馬巴德協議」

據信這項初步協議是在10日晚間達成。此前，卡達調停人塔瓦迪（Ali Al-Thawadi）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）進行關鍵會談，而川普特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）也有參與這場談判。如果這項協議最終順利簽署，預計將被命名為《伊斯蘭馬巴德協議》（Islamabad Agreement）。

不過這項協議是否能如期誕生仍有變數。伊朗外交部表示，德黑蘭當局尚未對這項擬定的協議做出最終決定；Axios也指出，該協議目前仍在等待伊朗最高領導階層最終批准。

美伊傳最快下週簽署備忘錄　外媒揭「履約順序」卡關

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