中頭獎！鄰居幫忙對獎搶著恭喜　下秒竟「把彩券偷走燒了」

▲泰國一名婦女請鄰居幫忙對獎，頭獎彩券竟被對方偷走燒毀。（圖／翻攝YouTube／โหนกระแส [Hone-Krasae] official）



記者吳美依／綜合報導

泰國素可泰府（Sukhothai）一名54歲女子中頭獎600萬泰銖（約新台幣578萬元），隔天卻發現彩券憑空消失，竟是被第一個得知喜訊的「好鄰居」偷走。

鄰居家對彩券 隔天竟沒了

Thaiger報導，莎燕（Sayan）買了3張彩券後，到鄰居小薇（Waew）家一起對獎，並且確認其中173770號彩券中頭獎。她回憶，小薇當時立刻開心恭喜，並且建議把彩券暫時放在她家保管。

未料，莎燕隔天前往鄰居家拿彩券時，小薇卻態度丕變，宣稱雖然其中一張彩券「差一個號碼」，但沒有任何一張中獎，她已把所有彩券丟棄。

莎燕不相信自己搞錯，因為前一天明明是小薇確認了頭獎號碼。她起疑後偷偷翻找小薇家門外的垃圾桶，只找到另外2張未中獎的彩券，頭獎彩券依然下落不明。

彩券去哪了？鄰居夫妻謊話連連

莎燕報警後，鄰居小薇及其丈夫戴特（Date）到案說明，但均否認涉案並配合住家搜查。不過，小薇此時又改變說法，堅稱對完號碼之後，已把彩券全部還給莎燕。

直至6月11日，戴特才坦承是自己拿走彩券，因為「我想要那筆錢」。他形容，莎燕個性安靜，不會輕易追究，自己才一時鬼迷心竅犯案，但在輿論發酵後備感壓力，已把頭獎彩券燒掉，銷毀證據以免落網。

戴特堅稱妻子小薇對此毫不知情，但小薇此時再度推翻口供，承認把莎燕的頭獎彩券占為己有，但不知道又被丈夫拿走了。

獎金恐落空 她坦言失望

莎燕事後無奈表示，得知真相後稍微釋懷了一點，但仍對熟人下手深感失望，也很擔心彩券遭燒毀是否還能領取獎金。

目前小薇與戴特夫妻所面臨的具體法律責任尚不清楚，警方與政府彩券辦公室也還沒正式說明，在原始彩券丟失的情況下，能否照常領取獎金，或者補辦理賠。