　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

中頭獎！鄰居幫忙對獎搶著恭喜　下秒竟「把彩券偷走燒了」

▲▼中頭獎！鄰居幫忙對獎搶著恭喜　下秒竟「把彩券偷走燒了」。（圖／翻攝YouTube／โหนกระแส [Hone-Krasae] official）

▲泰國一名婦女請鄰居幫忙對獎，頭獎彩券竟被對方偷走燒毀。（圖／翻攝YouTube／โหนกระแส [Hone-Krasae] official）

 記者吳美依／綜合報導

泰國素可泰府（Sukhothai）一名54歲女子中頭獎600萬泰銖（約新台幣578萬元），隔天卻發現彩券憑空消失，竟是被第一個得知喜訊的「好鄰居」偷走。

鄰居家對彩券　隔天竟沒了

Thaiger報導，莎燕（Sayan）買了3張彩券後，到鄰居小薇（Waew）家一起對獎，並且確認其中173770號彩券中頭獎。她回憶，小薇當時立刻開心恭喜，並且建議把彩券暫時放在她家保管。

未料，莎燕隔天前往鄰居家拿彩券時，小薇卻態度丕變，宣稱雖然其中一張彩券「差一個號碼」，但沒有任何一張中獎，她已把所有彩券丟棄。

莎燕不相信自己搞錯，因為前一天明明是小薇確認了頭獎號碼。她起疑後偷偷翻找小薇家門外的垃圾桶，只找到另外2張未中獎的彩券，頭獎彩券依然下落不明。

彩券去哪了？鄰居夫妻謊話連連

莎燕報警後，鄰居小薇及其丈夫戴特（Date）到案說明，但均否認涉案並配合住家搜查。不過，小薇此時又改變說法，堅稱對完號碼之後，已把彩券全部還給莎燕。

直至6月11日，戴特才坦承是自己拿走彩券，因為「我想要那筆錢」。他形容，莎燕個性安靜，不會輕易追究，自己才一時鬼迷心竅犯案，但在輿論發酵後備感壓力，已把頭獎彩券燒掉，銷毀證據以免落網。

戴特堅稱妻子小薇對此毫不知情，但小薇此時再度推翻口供，承認把莎燕的頭獎彩券占為己有，但不知道又被丈夫拿走了。

獎金恐落空　她坦言失望

莎燕事後無奈表示，得知真相後稍微釋懷了一點，但仍對熟人下手深感失望，也很擔心彩券遭燒毀是否還能領取獎金。

目前小薇與戴特夫妻所面臨的具體法律責任尚不清楚，警方與政府彩券辦公室也還沒正式說明，在原始彩券丟失的情況下，能否照常領取獎金，或者補辦理賠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 3454 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
妻搞上小鮮肉實況主「沒戴套2次」鹹濕對話曝
第7隊要來了？林岳平喊「可以8隊啦」！但「獅」只能有一隻
探病完遭毒駕撞死！　罹癌妻認出當場崩潰
集滿4次又中！「被教召了6次」他收通知氣炸
快訊／利多公告前大舉進場買股　董座三兄弟遭搜索約談

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普喜迎80歲生日！許願世界和平　幾小時後「下令轟炸伊朗」

父逝4200萬遺產全留給兒！遺囑揭妻30年秘密　復仇布局震撼全家

哀悼長公主病逝！泰國宣布降半旗哀悼15天　演唱會確定不受限

34歲人妻遭肢解「頭顱失蹤」　肉塊塞滿塑膠箱！曼谷恐怖分屍

才捕獲游泳黑熊！　日本三景天橋立今又通報「小熊出沒」

西班牙5惡少「派對集體性侵」12歲女同學！　年紀太小只罰停課5天

中頭獎！鄰居幫忙對獎搶著恭喜　下秒竟「把彩券偷走燒了」

美軍4架C-17運輸機飛往歐洲！　為美伊簽署協議做準備

嘴吐蟲卵、鼻藏活蛆！重症患者昏迷住療養院　家屬揭離譜疏失

指控ChatGPT「導致女兒自殺」　加拿大母親提告OpenAI

美伊戰爭看不到終點！　川普：我喜歡通貨膨脹

黃山料遭酸「都在寫幹話」　不走心：我覺得是好事

劉伊心45K徵全能特助被炎上　10年前「吉戰力」黑歷史被翻出　自爆倒奶女來面試想「弄死她」

新屋車禍夫妻雙亡！2兒赴殯儀館認屍相驗　頭倚雨傘痛哭畫面曝

才辦完父告別式…她「逆向對撞4死」！檢尊重家屬住家相驗遺體

新竹氣爆奪2命！麵包店老闆最後身影曝　遇空拍機「對鏡頭揮手」

川普下令再轟伊朗！美軍宣布「完成自衛打擊」　開火畫面曝

規模最大世界盃明開戰！　墨西哥揭開序幕、4亮點一次看

黃仁勳感性告白「台灣像家一樣」最新影片點名5大台廠

郭天信飛撲見血染紅球褲　跑回再見分超得意笑問：很會滑齁

川普喜迎80歲生日！許願世界和平　幾小時後「下令轟炸伊朗」

父逝4200萬遺產全留給兒！遺囑揭妻30年秘密　復仇布局震撼全家

哀悼長公主病逝！泰國宣布降半旗哀悼15天　演唱會確定不受限

34歲人妻遭肢解「頭顱失蹤」　肉塊塞滿塑膠箱！曼谷恐怖分屍

才捕獲游泳黑熊！　日本三景天橋立今又通報「小熊出沒」

西班牙5惡少「派對集體性侵」12歲女同學！　年紀太小只罰停課5天

中頭獎！鄰居幫忙對獎搶著恭喜　下秒竟「把彩券偷走燒了」

美軍4架C-17運輸機飛往歐洲！　為美伊簽署協議做準備

嘴吐蟲卵、鼻藏活蛆！重症患者昏迷住療養院　家屬揭離譜疏失

指控ChatGPT「導致女兒自殺」　加拿大母親提告OpenAI

《Kpop獵魔女團》EJAE浮誇蓬裙登世足開幕　蓮花圖案傳遞和平訊息

創立於1970年台北老西餐廳！藏身車庫旁《華燈初上》也曾來取景

台南市消防局獲贈氣道與止血訓練模組　創傷急救訓練全面升級

葉菜類漲10%「全面漲停」！菜販提醒：青蔥一斤120元了

「冠軍粉底」霧光版也超強！水感遮瑕卻一點不乾　持妝氣墊寶寶藍更粉嫩

台東轉運站「廁所被反鎖」！破門驚見男子倒地...頭部有傷送醫亡

台中人久等了！最難訂吃到飽餐廳7／18開幕　饕客手刀搶訂

下周「好運三大生肖」　事業迎轉機、貴人運起飛

獨／庹宗康關島陪兒成長像「老人與海」 學霸兒「科科90幾」開心獲獎

川普喜迎80歲生日！許願世界和平　幾小時後「下令轟炸伊朗」

【孩子的快樂就是這麼簡單】萌娃走到「大瀑布」下開心淋雨！

國際熱門新聞

東京2男1女「啪啪直播」大戰200女

即／五角大廈驚傳危險物質事件

傳史瓦帝尼總理「力推與中國建交」

快訊／空襲伊朗　川普急喊卡！

快訊／泰國長公主昏迷3年辭世

台灣最強高中生遭包圍　保鑣護駕離場

2登山客撿到「中歐最偉大寶藏」　爽領1756萬獎金

快訊／川普再喊：伊朗戰爭在今天結束了

史上首位兆萬富翁　馬斯克身價破1.1兆美元

中頭獎！鄰居竟把彩券偷走燒了

川普取消空襲伊朗　美股反彈大漲

即／虎航「駕駛艙冒煙」　緊急降落新千歲

性侵13歲繼妹成孕　男關39年鞭刑11下

美參院國防授權法　授權為台建立戰備庫存

更多熱門

相關新聞

滑IG就想買的購物焦慮怎麼解？國外瘋傳一條公式：把錢花在對的地方才是頂級高級感

滑IG就想買的購物焦慮怎麼解？國外瘋傳一條公式：把錢花在對的地方才是頂級高級感

國外網站《The Minimalist Vegan》早在2024年的一篇文章中就曾一針見血地指出：現代人的生活問題，往往源自於消費主義在內心的瘋狂交戰，而唯一的救贖，是學會「正念消費（Mindful consumption）」；當你學會這套心法，你會發現，原來在有限的預算與空間裡，買得越少，生活竟然能活得越輕盈、越高級。

變態男反裝貓眼窺女鄰居　檢警急扣手機

變態男反裝貓眼窺女鄰居　檢警急扣手機

台中社宅驚傳貓眼遭男鄰居反裝窺視

台中社宅驚傳貓眼遭男鄰居反裝窺視

管委會強制遷離特定戶　9樓夫妻電梯磁扣遭鎖卡

管委會強制遷離特定戶　9樓夫妻電梯磁扣遭鎖卡

新竹氣爆害死隔壁老夫妻！鄰居曝「感情很好」

新竹氣爆害死隔壁老夫妻！鄰居曝「感情很好」

關鍵字：

彩券頭獎鄰居

讀者迴響

熱門新聞

塑膠防漏卡扣別丟！大票狂分享「神用途」

東京2男1女「啪啪直播」大戰200女

網美媽色色片誤傳家長群組　金主竟是同學爸爸

新竹校門前毒駕撞死人　重判12年7月定讞

用完餐「他嘆基本舉動」很少看到　萬人認同：真的看教養

桃園毒蟲正臉曝！「奪命Fit」也入鏡

毒駕男撞擊瞬間！行人血濺牆面「斷腿掛車底」亡

傅子純明頭七！遺孀深夜悲慟發文：記得回家看兒女

富豪老公入獄13年　安以軒露面淚揭「一個人的心境」

直行哥被「高雄馬東石」打爆　穿破T吼：嘎林北但勒

職棒第7隊！股東敲碗「台新新光獅」　吳東亮鬆口：朝這個方向走

即／五角大廈驚傳危險物質事件

傳史瓦帝尼總理「力推與中國建交」

4屁孩闖進屋戲弄重度身障女　還拍片PO網

快訊／空襲伊朗　川普急喊卡！

更多

最夯影音

更多
美伊戰爭看不到終點！　川普：我喜歡通貨膨脹

美伊戰爭看不到終點！　川普：我喜歡通貨膨脹
黃山料遭酸「都在寫幹話」　不走心：我覺得是好事

黃山料遭酸「都在寫幹話」　不走心：我覺得是好事

劉伊心45K徵全能特助被炎上　10年前「吉戰力」黑歷史被翻出　自爆倒奶女來面試想「弄死她」

劉伊心45K徵全能特助被炎上　10年前「吉戰力」黑歷史被翻出　自爆倒奶女來面試想「弄死她」

新屋車禍夫妻雙亡！2兒赴殯儀館認屍相驗　頭倚雨傘痛哭畫面曝

新屋車禍夫妻雙亡！2兒赴殯儀館認屍相驗　頭倚雨傘痛哭畫面曝

才辦完父告別式…她「逆向對撞4死」！檢尊重家屬住家相驗遺體

才辦完父告別式…她「逆向對撞4死」！檢尊重家屬住家相驗遺體

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面