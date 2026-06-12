川普又贏！上訴法院：訴訟期間可續徵收「全球10%關稅」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國一間上訴法院11日裁定，在挑戰關稅的法律訴訟審理期間，川普政府「可以」繼續徵收2月起實施的全球10%關稅，全案仍可上訴至最高法院。

關稅徵不徵？法律攻防回顧

川普政府去年援引《國際緊急經濟權力法》，對全球幾乎所有國家課徵「對等關稅」，但今年2月被聯邦最高法院裁定違法。隨後，白宮立刻改採《1974年貿易法》第122條款，實施臨時全球10%關稅。

依照第122條款規定，此關稅上限為15%，並且最多僅可維持150天，預計7月24日屆滿，若要延長則須獲得國會批准。在期限截止前，川普政府也對大多數貿易夥伴發動2項貿易調查，試圖重建全面關稅壁壘。

在多家美國中小型企業聯合提起訴訟要求停徵後，位於紐約的國際貿易法院上月以2比1多數決裁定，川普援引第122條款徵收全球關稅的做法，已經逾越了國會授予總統的關稅權限，認定該關稅「無效」且「未經法律授權」。

▼美國最高法院。（圖／路透）

爭議核心是什麼？最新裁定的意義

第122條款旨在解決「國際支付基本問題」，而法律爭議核心就在於，這是否如川普政府所主張的那樣，也包括美國貿易逆差問題。第122條款過去從未被當作實施進口關稅的法源。

《美聯社》形容，華府聯邦巡迴上訴法院11日的最新裁決，被視為川普政府的一次程序性勝利，並且認定其案件「很可能在實質上勝訴」。

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