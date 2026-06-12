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美軍準備飛彈轟炸伊朗「川普突喊卡」　3國致電勸退內幕曝光

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普原定要轟炸伊朗，但後來突然發文喊取消，並暗示將與伊朗達成協議。美媒披露，當時美軍距離發射飛彈其實只剩短短3個小時，且據信卡達、阿拉伯聯合大公國與巴基斯坦曾致電川普，說服他暫緩對伊朗的軍事行動。

距開火僅3小時　美軍彈藥全數就緒

NBC報導，根據兩名美國官員透露，美軍當時早已接獲川普下達的指令，準備在當天晚間對伊朗境內發動打擊，美國海軍船艦調整當日空中作戰計畫，並把所需彈藥全部準備就緒。雖然軍方早已準備好各種方案，但直到川普當天發文之後，軍方才開始緊急規劃當晚準備執行的具體軍事行動。

不過川普最終取消對伊朗的軍事打擊，當時美軍距離打擊伊朗，剩下大約3小時。

川普急喊卡　哈格島不在攻擊清單上

引發關注的是，川普曾發文稱，美國在不久的將來將會拿下伊朗重要石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）和其他石油基礎設施。不過官員私下透露，川普所提及的內容與軍方實際準備採取的計劃與行動不符。

官員指出，哈格島不在當晚的攻擊目標清單上。雖然美軍在過去幾個月裡，確實有攻擊、甚至入侵哈格島的計畫，但從未獲得川普批准。事實上，比起川普揚言要大舉進攻的言論，軍方對於川普突然發文取消打擊行動感到更加驚訝。

三國致電美國　勸退川普

美媒Politico指出，其實在川普發文威脅要狠狠痛擊伊朗後，卡達、阿拉伯聯合大公國以及巴基斯坦隨即致電川普，保證初步協議已經近在咫尺，成功說服川普打消原本的襲擊計畫。

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