西班牙5惡少「派對集體性侵」12歲女同學！　年紀太小只罰停課5天

▲西班牙多名男童涉嫌集體性侵女同學，卻因為年紀太小，無需負擔刑事責任，停課5天後又回到學校正常生活。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

西班牙布爾戈斯（Burgos）一名12歲女童日前參加同學生日派對時，遭到5至6名男同學集體性侵，導致女童身心嚴重受創。然而這群犯案少年因為年僅11至12歲，未達刑事責任年齡，最終竟然只被學校處分停課5天，目前已經回到學校繼續上課。

根據西班牙《布爾戈斯日報》報導，受害的12歲女童先前參加一場舉辦於公共場所的生日派對，卻在派對上遭到5至6名男同學集體性侵。女童受害後，身體與心靈都遭受了巨大的創傷，女童的家屬5月向警方通報此案。

警方獲報後展開調查，然而由於涉案男童年齡均落在11至12歲之間，根據當地法律，他們因年齡過小無法接受刑事審判，也無法起訴。警方只能將所有涉案男童的個人資料與現場調查報告，全面移交給當地的少年檢察官辦公室處理。

事件曝光後，涉案男童們僅被學校懲處「停課5天」，而在停課期限滿後，他們已經照常回到學校上課。校方甚至為了「避免標籤化加害者」，刻意將這群男童獨立隔離保護，與其他同學分開，以免受到歧視。

與此同時，西班牙警方也正全力偵辦另一起「豪華郵輪集體性侵案」。多達10名年僅15至16歲、來自巴斯克自治區同一所學校的女高中生通報，她們在參加一場地中海私人郵輪旅行時，飲料遭下藥，隨後在神智不清的情況下遭到性侵。

被害少女們搭乘一班從巴塞隆納出發、為期4天的地中海遊輪之旅，沒想到卻在船上遭遇不測。郵輪於5月1日重新靠岸巴塞隆納後，有8名受害少女立刻向當地憲兵隊報案並做筆錄，另外2名少女則向巴斯克警方通報。

西班牙警方雖然尚未逮捕任何嫌犯，但辦案人員透過郵輪監視器與登船名單，已經成功鎖定並定位了涉案男子，並指出這群嫌犯全數為成年人，並非女學生旅行團內的人員。