伊朗官媒播出「核爆」模擬畫面！　緊急澄清：剪輯失誤

▲伊朗官媒播出一段核爆的畫面，引發關注。（圖／翻攝自IRIB）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國與伊朗之間的和平協議尚未簽訂之際，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）12日播出的畫面引發關注，因為新聞片段看起來像是模擬核爆的3D畫面，且地點發生在某座城市上方。

????????IRIB: Broadcasting the image of the atomic explosion was an editing mistake. No hacking has occurred

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A strange clip that was released on the live broadcast of the news network and shows a simulation of a nuclear explosion



Squad_iran pic.twitter.com/z0Li4ff886 — dana (@dana916) June 11, 2026

畫面曝光！巨大蕈狀雲竄起

根據CNN，這段畫面就出現在主播正在說話之際，可見一座不知名城市上空突然出現一道強光，緊接著巨大蕈狀雲伴隨陣陣濃煙緩緩升起。

此新聞片段曝光之後，讓不少伊朗民眾感到驚慌，網路上也掀起討論，質疑該頻道是否遭到駭客入侵

IRIB急澄清「剪輯失誤」

事件曝光後，IRIB隨即出面說明表示，播出核爆畫面是剪輯上的失誤所致。主播也澄清，電視台並沒有遭到駭客攻擊。