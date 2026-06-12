歐美情侶「在泰國冷血棄嬰」　犯案前神秘施法！女嬰躺草叢斷氣

▲監視器拍下2名男女的棄嬰畫面。（圖／翻攝自Facebook／ข่าวอุดร ข่าวโฮมเคเบิ้ล）

記者王佩翊／編譯

泰國東北部烏隆他尼府發生恐怖棄嬰案，有3名10到12歲的小孩10日傍晚相約到運河邊釣魚，不料卻在樹下發現一名剛出生不久的女嬰，救護人員獲報後隨即趕往現場急救，但該名女嬰送醫後仍不幸夭折。泰國警方調閱監視器後，確認遺棄女嬰的是一對外國籍情侶，並於11日將其逮捕。

根據The Thaiger報導，3名小學生10日傍晚前往當地的運河沿岸準備釣魚，不料走著走著，卻在路邊一棵大樹下發現一個不明物體，湊近一看才發現是一名嬰兒。當地救難隊接獲報案後火速趕往現場，緊急對嬰兒進行實施心肺復甦術，但仍回天乏術。

警方證實，被遺棄的是一名出生僅2周的女嬰，當她被孩子們發現時，身體還是溫熱的，但已經沒有脈搏。警方隨即調閱附近監視器畫面，並鎖定2名涉嫌遺棄嬰兒的外籍人士。

監視器畫面顯示，一名身材高大的歐美男子與一名歐美女子，兩人神色詭異地沿著當地的「三帝萬寺（Santiwan Temple）」後方道路步行，隨後轉入一條巷弄內。兩人在運河旁的一處民宅附近停下腳步，環顧四周後，將懷中的女嬰藏在大樹底下的草叢中，接著便刻意繞道走另一條路逃離現場。

辦案人員沿著兩人離開的路線查訪周邊旅宿業者，一名飯店員工向警方透露，這名外籍男子先前曾走進店內詢問房價，但一聽到一晚住宿費要1400泰銖（約新台幣1349元）後便嫌太貴，轉頭就走，最終並未入住。

警方11日下午突襲烏隆他尼市中心的一家旅館，將2名男女逮捕歸案，並將其帶回警局嚴厲偵訊。根據調查，女子為29歲美國籍公民，男方則為39歲瑞典籍公民。值得注意的是，兩人在遺棄嬰兒前，竟然還在一間咖啡廳內對嬰兒進行某種「神秘儀式」。