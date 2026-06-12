寶特瓶「直接對嘴喝」超NG！恐淪細菌溫床　夏天更危險

▲許多人出門在外，習慣購買寶特瓶裝的飲料或飲用水。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

許多人出門在外，習慣買一瓶寶特瓶飲料或飲用水，方便隨手解渴消暑。但日本專家警告，在夏季高溫環境下，不只是食物，飲品也會因為細菌滋生而加速腐敗，一不小心就可能引發腹瀉或嘔吐，需要格外注意。

對嘴喝超NG 恐成細菌溫床

FNN報導，北海道大學食品加工工程學實驗室教授小關成樹指出，最容易讓細菌瘋狂滋生的行為，就是將寶特瓶「直接對嘴喝」，又重新鎖上瓶蓋並隨手放置。

因為此舉將讓飲用者口腔內的細菌「逆流」進寶特瓶液體中，並在高溫環境下加速繁殖。如果持續放置不管，細菌可能不斷倍增並加速飲品腐敗。萬一沒注意到就喝下去，恐怕出現腹瀉或嘔吐等症狀。

2大飲料最危險 高溫是大忌

其中，含糖飲料尤其危險，因為糖分是細菌的營養來源，會助長其繁殖，含有牛奶的飲料也是同理。雖然茶類幾乎不含任何能成為細菌營養的成分，但若放置在高溫環境中，細菌依然會持續滋生。

盡快喝完 保持低溫

防止夏天飲品滋生細菌的最佳對策，就是「不要直接對嘴喝」。在條件允許下，倒進杯子飲用是最安全的。但如果出門在外不方便，購買小容量寶特瓶或鐵鋁罐飲料，並且提醒自己盡快喝完，也是一個選項。

此外，影響細菌繁殖的最大因素就是溫度，飲料冷卻到10°C左右，細菌基本上就不會繁殖，因此攜帶冷飲時務必注意保持低溫。