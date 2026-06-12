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泰王接班人洗牌！幼子1隱憂難繼承　流亡次子恐「挾民意」上位

▲▼泰王長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）逝世。（圖／翻攝自泰媒）

▲泰王長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）逝世。（圖／翻攝自泰媒）

記者張方瑀／綜合報導

泰國王室證實，昏迷長達3年多的47歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）已經不幸辭世。隨著這位被外界視為「最有望接班」的王室核心人物離世，讓原本就撲朔迷離的泰國王室繼承局勢再添巨大變數，未來泰國的政治走向也因此面臨前所未有的挑戰。

獲父親高度信任　接班呼聲極高

帕差拉吉帝雅帕是泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）與第一任妻子頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali）的長女。生前不僅在專業領域表現亮眼，也是一名熱愛長跑的健身愛好者。她深獲父親高度信任，2021年更被泰王任命為皇家近衛隊參謀長，並授予上將軍銜。

▲▼泰王長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）逝世。（圖／翻攝自泰媒）

▲帕差拉吉帝雅帕公主2021年被泰王任命為皇家近衛隊參謀長，並授予上將軍銜。（圖／翻攝自泰媒）

憑藉著高貴的出身與出眾的個人能力，長公主一直是各界猜測王位繼承人時絕對會提到的熱門人選。

對於許多泰國保皇派而言，帕差拉吉帝雅帕公主是最具希望的接班人，無論是打破傳統直接登基成為泰國首位女王，還是擔任攝政王來輔佐弟弟，她都被寄予厚望。然而，她的辭世讓這一切規劃瞬間化為泡影。

王儲之位懸而未決　提幫功王子能力受疑

泰王瓦吉拉隆功至今遲遲未正式指定王儲。依據泰國傳統，王室繼承人應為男性，但1974年修訂的憲法其實已允許女性繼承王位。

▲▼2019年5月提幫功王子（左2）出席父親泰王瓦吉拉隆功（右2）的加冕儀式。（圖／記者張方瑀攝）

▲2019年5月提幫功王子（左2）與長公主（左3）出席父親泰王瓦吉拉隆功（右2）的加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

泰王共有5個兒子，其中與第二任妻子所生的4個兒子早在1996年就遭剝奪頭銜，此後便與母親流亡並定居美國。目前最名正言順的推斷繼承人，是與第三任妻子所生的第5個兒子提幫功王子（Prince Dipangkorn）。

然而，提幫功患有部分健康問題，且他的母親西拉米（Srirasmi）與泰王離婚後遭軟禁、下落不明；在王室影響力極大的泰國，外界對於提幫功是否有足夠能力勝任君主一職，始終存有巨大的問號。

流亡海外27年　次子驚喜返國成「王位黑馬」

面對長公主逝世與合法子嗣皆未婚育的繼承真空危機，曾被流放海外的二王子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）意外成為補位大黑馬。

身為紐約執業律師的他，近年積極活躍於美國的泰裔社群，更曾在2023年8月獲得王室特准，睽違27年首度踏上泰國故土。當時他不僅在曼谷搭嘟嘟車、吃泰式炒河粉，還受到民眾「王室等級」的熱烈跪拜歡迎。

▲▼泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）返國。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）。（圖／達志影像／美聯社）

瓦差勒宋的政治企圖心不言而喻，他的舉動也巧妙地在兩派勢力間取得平衡。他一邊參訪寺廟與孤兒院、向父親致謝以安撫保守保皇派；另一邊則拒絕平民對他行卑躬屈膝的禮儀，並強調平等與正義，滿足了進步派的期待。

在長公主病逝後，這位具備結婚生子條件、且身心健康的「海歸王子」，極有可能被召回以打破繼承僵局。

嚴厲法律禁公開討論　王室未來走向成謎

泰國的宮廷政治依然撲朔迷離且極度保密，在嚴厲的「冒犯君主罪」（lèse-majesté laws）管控下，大眾完全無法在公開場合討論這場王室危機。長公主的辭世，無疑讓王位繼承問題成為一宗無解的懸案。這背後更牽扯著宮廷內部的派系角力。

保守派菁英或許偏好弱勢的提幫功王子，藉此延續強勢的保皇傳統與自身權力；而進步派則可能寄望受過西方教育的瓦差勒宋，期盼他能推動泰國民主化，帶領王室走向類似英國或日本那樣受憲政約束的現代化君主制。

若是未來的接班人選擇保守的強硬路線，泰國恐將陷入更加專制獨裁的深淵。

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