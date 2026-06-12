快訊／尹錫悅「派無人機挑釁北韓」！一審判30年有期徒刑

▲南韓前總統尹錫悅因向北韓上空派遣無人機被判30年有期徒刑。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓前總統尹錫悅2024年10月下令讓無人機進入北韓首都平壤上空執行任務，企圖製造緊張局勢，替宣布緊急戒嚴謀求正當性，首爾中央地方法院一審宣判其30年有期徒刑。南韓前國防部長金龍顯也同樣被判30年有期徒刑，前國軍防諜司令官呂寅兄則判15年。

首爾中央地方法院刑事合議36庭12日開庭，針對前總統尹錫悅涉嫌為了宣布戒嚴而蓄意誘導北韓挑釁、進而派遣無人機侵入平壤的案件進行一審宣判。

尹錫悅為了製造緊急戒嚴的合理藉口，2024年密謀軍方高層，秘密派遣無人機至北韓平壤上空，意圖主動引誘北韓進行軍事挑釁。法官認定尹錫悅涉犯《刑法》中的一般利敵罪（일반이적죄）以及濫用職權罪，情節極其惡劣，當庭判處尹錫悅30年有期徒刑。

同案被告的前國防部長官金龍顯同樣被重判30年有期徒刑；前國軍防諜司令官呂寅兄則被判處15年有期徒刑。

法院在判決書中明確指出，「前總統尹錫悅、前國防部長金龍顯以及前防諜司令呂寅兄，為了滿足自己宣布緊急戒嚴的政治權力渴望，不惜手段，蓄意製造國家的緊急安全危機。」

檢方與負責調查此案的特別檢察官小組指出，尹錫悅等人為了製造宣布緊急戒嚴的正當名義與藉口，在2024年10月至11月期間，瞞著全國國民與國會，秘密下令斷然執行對北韓的無人機滲透作戰。

特檢組認為，這項舉動嚴重損害了南韓自身的軍事利益，甚至等同於向敵國提供軍事上的戰略利益，因此最終以「一般利敵罪」罪名將其起訴。

除了尹錫悅、金龍顯以及呂寅兄外，當時負責實際指揮無人機作戰、因而被控濫用職權與教唆損壞軍用物資罪的前無人機作戰司令官金容大，則被地方法院一審判處有期徒刑3年、緩刑5年。