泰長公主超狂學霸背景曝光！　 推「女囚平權」紅到聯合國

▲帕差拉吉帝雅帕公主獲任命為UNODC的東南亞法治大使，持續推動泰國刑事司法系統改革。（圖／翻攝自泰媒）



記者張方瑀／綜合報導

泰國王室宮務處於12日宣布，泰王長女帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）逝世。帕差拉吉帝雅帕公主生前將法學知識與慈悲心結合，致力推動泰國司法改革、提升弱勢群體生活，並將泰國司法標準推向國際舞台，被泰國民眾與國際社會尊稱為「法學家公主」。

昏迷數年仍不敵病魔

根據泰國PBS報導，公主2022年12月15日在呵叻府訓練愛犬時，因心臟問題突然失去意識病倒，隨即被送往泰國紅十字會朱拉隆功醫院，醫療團隊持續透過心肺及腎臟等維生設備為她進行密切照護。

▲泰王長女帕差拉吉帝雅帕公主逝世。（圖／路透）



然而到了2026年，醫療團隊報告指出，她因血液與腹腔感染導致病情不穩，王室最終於12日證實了公主逝世的消息。

康乃爾法學學霸 曾在紐約聯合國代表團工作

出生於1978年12月7日的帕差拉吉帝雅帕公主，從小展現驚人毅力，2001年同時拿下兩所大學的法學與政治學學士學位。隨後更赴美深造，取得美國康乃爾大學（Cornell University）的兩個法學研究所學位（碩士及博士）。

▲▼帕差拉吉帝雅帕公主的母親頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali）是泰王的首任妻子，同時也是泰王的表妹。（圖／翻攝自泰媒）

受過專業律師訓練的她不僅順利考取泰國律師資格，更曾短暫在紐約的泰國駐聯合國代表團工作，累積了豐富的實務經驗。

深入基層發聲 呼籲刑罰改革助女囚

返回泰國後，她先後在曼谷及其他地區的檢察總長辦公室任職，最高擔任至專家級檢察官。針對泰國擁有全球名列前茅的女性受刑人數量，她積極為入獄的弱勢女性發聲，呼籲進行刑罰改革。

▲帕差拉吉帝雅帕公主與祖父蒲美蓬、祖母詩麗吉。（圖／翻攝自泰媒）



她於2006年發起的「希望計畫」（Inspire Project），不僅提供物資，更透過烹飪、農業等職訓改善女囚生活，並保障孕婦與隨監兒童的醫療福利；計畫後續更擴大至曾犯錯的青少年，給予他們重新做人的機會。

推動「曼谷規則」 致力推動泰國司法改革

2012年至2014年間，她出任泰國駐奧地利大使，並與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）建立良好合作關係。在外交舞台上最偉大的成就，便是推動全球首份關注監獄女性權利的國際標準「曼谷規則」（The Bangkok Rules），並於2010年獲聯合國大會通過。

▲帕差拉吉帝雅帕公主發起「希望計畫」改善女囚生活。（圖／翻攝自泰媒）



回到泰國後，她更獲任命為UNODC的東南亞法治大使，持續推動泰國刑事司法系統改革，特別關注泰國常對僅持有少量毒品者判處重刑的現象。

文武雙全 晉升女性特級上將

除了司法與外交，公主也投身軍事與國家安全，不僅完成嚴格軍訓，更於2025年8月獲晉升為女性特級上將，擔任皇家衛隊司令部副司令。私底下的她熱愛體育，特別是跑步、馬術與訓練軍犬。

▲帕差拉吉帝雅帕公主擔任皇家衛隊司令部副司令。（圖／翻攝自泰媒）



無論是檢察官、外交官還是軍官，帕差拉吉帝雅帕公主一生傳承先王宏願，用愛與希望給予犯錯者重生的機會，不僅將泰國司法推向國際，更成為人民心中永遠的「法學家公主」。