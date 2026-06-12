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賴清德剛出訪！　傳史瓦帝尼總理「力推與中國建交」

▲▼總統賴清德訪問史瓦帝尼，史瓦帝尼國王、王母答應再訪問台灣。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德5月訪問友邦史瓦帝尼。（圖／總統府提供，下同。）

記者吳美依／綜合報導

總統賴清德5月初才出訪非洲友邦史瓦帝尼，但外媒最新消息指出，該國總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）正在推動改與中國建交，以獲取經濟利益。此舉引發部分國會議員不滿，他也被要求對此做出正式說明。

《史瓦帝尼新聞》（Swaziland News）報導，總理戴羅素正在推動一項研擬中的新外交政策，可能導致該國為了經濟利益與中國建立外交關係。

在一場內閣會議中，戴羅素邀請美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）出席，以經濟顧問身份呼籲史瓦帝尼，「出於經濟利益的迫切考慮」，應該盡速與中國建交。

消息傳出後，招致台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇（Jeremy Liang）與部分親台議員強烈不滿，並在國會引發激烈辯論。

▲▼2023年12月，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行的聯合國氣候變遷大會（COP28）全體會議上發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年12月，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）在杜拜的聯合國氣候變遷大會（COP28）上發言。（圖／達志影像／美聯社）

東姆巴巴尼（Mbabane East）議員德拉米尼（Welcome Dlamini）10日在國會嚴厲質詢總理，並且直言此事讓自己深感困擾，「因為就我個人所知，本國一直以來都與台灣維持著外交關係」，要求總理正式回應內閣會議及顧問簡報內容。

《史瓦帝尼新聞》指出，總理預期將在未來幾天內回覆德拉米尼與其他國會議員。

值得注意的是，中國日前宣布對所有與北京建交的非洲國家實施零關稅政策，史瓦帝尼則因維持與台灣邦交而被排除在外。

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