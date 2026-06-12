美軍空襲「夷平伊朗51軍事基地」！　BBC曝衛星影像廢墟照

▲伊朗6月7日再度發射飛彈襲擊以色列中部，然而伊朗的重要軍事基地早已被美軍摧毀。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美伊戰爭全面開打至今已超過3個月，英國廣播公司（BBC）旗下調查團隊「BBC Verify」近日透過多個國際衛星管道進行調查，證實伊朗境內包含「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）」總部在內，已有高達51個「重要軍事基地」遭到毀滅性打擊，現場衛星照片可見大批空軍戰機、主力海軍軍艦以及彈道飛彈基地全數淪為廢墟。對此，美國總統川普更是高調炫耀，大讚已在軍事上「百分之百完全擊敗伊朗」。

根據BBC報導，自從美國與以色列2月28日攻擊伊朗，並進一步引爆這場中東戰局，美軍至今已瘋狂轟炸了伊朗境內超過1萬3000個戰略目標。儘管目前雙方名義上維持著超過一個月的脆弱停火協議，但川普日前接受兒媳、同時也是《福斯新聞》主播勞拉·川普（Lara Trump）專訪時自信宣稱，「他們的海軍完了，百分之百徹底完了；空軍也完了，百分之百完了。」

戰機軍艦淪廢墟！BBC繞開美軍「天眼封鎖線」起底慘烈內幕

事實上，為了隱瞞這場大戰的慘烈程度，五角大廈早在3月份就曾秘密要求全球最大衛星影像供應商「Planet」全面實施「禁照令」，不准發布伊朗與中東大部分地區的最新衛星照，試圖封鎖國際視線，因此外界很難確認伊朗軍事基地受損程度。

對此，Planet聲稱是此舉是希望衛星影像不會被「敵對勢力利用來攻擊盟軍與北約同盟國的人員與平民」。然而「BBC Verify」這次繞過美軍封鎖，透過舊影像與其他國際衛星供應商比對，並記錄了伊朗各地51個軍事地點的受損情況，包括空軍基地、海軍設施和伊朗伊斯蘭革命衛隊的軍營，驚覺伊朗傳統（conventional）戰力早已被摧毀殆盡。

衛星照片顯示，在3月7日的猛烈空襲中，伊朗梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad Airport）的軍用區域至少有17架戰機當場被摧毀；4月2日至17日，設拉子空軍基地（Shiraz Airbase）也至少有13架戰機淪為廢鐵。

海軍方面也同樣成為攻擊目標，作為海軍大本營的阿巴斯港海軍基地（Bandar Abbas）在戰爭初期就被炸，多艘軍艦嚴重損毀；不僅如此，位於特蘭東郊的革命衛隊海軍總部也遭到定點清除，其海軍總司令唐西里（Alireza Tangsiri）更在3月底的以色列突襲行動中遭到殲滅。

趁停火黑夜挖隧道！智庫示警：伊朗還有「蚊子船隊」與無人機幽靈

儘管遭受嚴重打擊，衛星影像仍顯示，伊朗正瘋狂利用這段脆弱的停火期進行復甦。伊朗在包含大不里士（Tabriz）在內的4個彈道飛彈基地內，大批重型工程車與大型機具正不分晝夜地清理瓦礫，試圖重新挖掘並搶修被美以聯手炸垮的地下飛彈隱蔽隧道。

美國國家安全專家也警告，千萬不能低估伊朗的「垂死反撲」能力。蘭德公衛學院（RAND）國家安全計畫主任科恩（Raphael Cohen）指出，伊朗常規空軍雖廢，但其擁有的「低成本無人機海」（如曾大量出口給俄羅斯的見證者沙赫德無人機），以及由大量快艇組成的「蚊子船隊（Mosquito Fleet）」，依舊有能力在荷莫茲海峽對美軍與全球商船實施瘋狂的「自殺式狼群襲擊」。

不過伊朗在戰爭之前就存在的經濟困境可能會阻礙其重建軍事建設的能力。

衝突再暴走！美軍直升機遭擊落 伊朗反手「連環轟炸」美軍駐中東3國基地

一架在荷莫茲海峽巡邏的美軍直升機本周遭到伊朗軍方強勢擊落，作為回應，美國10日宣布完成了針對伊朗南部軍事設施的「自衛性反擊」，出動大批戰機炸毀伊朗多處雷達與監視設施。

伊朗也毫不示弱，隨即發動大規模飛彈與無人機，鋪天蓋地地反擊並精準轟炸了美軍位於巴林、科威特以及約旦境內的軍事資產。

此外，BBC日前證實，開戰至今，全中東已有至少20個美軍基地遭到伊朗砲火洗禮。

逼迫政權垮台？1700名平民慘死人權團體痛斥地獄

除了正規軍事目標，美軍也將砲火對準了負責伊朗內部維安的革命衛隊民兵組織「巴斯基（Basij）」指揮中心。軍事分析家指出，美以兩國的轟炸策略，顯然是在隔空助攻伊朗內部的不滿情緒，試圖藉此引爆一場由下而上的「政權顛覆」革命，徹底推翻伊朗宗教什葉派政府。

儘管坐鎮指揮的美軍高官庫珀（Brad Cooper）極力否認有數千平民喪生，但根據總部位於美國的人權活動人士通訊社（HRANA）統計，開戰至今已有超過1700名伊朗無辜平民在戰火中慘死。