美伊傳最快下週簽署備忘錄　外媒揭「履約順序」卡關

▲荷莫茲海峽重啟是美伊談判關鍵議題之一。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普11日預告對伊朗採取強力打擊，5小時後又取消攻擊計畫，並且宣稱雙方即將達成協議。根據最新消息，美伊最快本週末在歐洲簽署初步的諒解備忘錄，接著啟動為期60天的協議細節談判。協議內容涵蓋範圍非常「全面」，包括重啟荷莫茲海峽、核談判等條款。

消息1：癥結點在「履約順序」

外界尚不清楚新協議細節，但一名熟悉斡旋的美國消息人士向《紐約郵報》形容，該協議內容非常全面，主要的卡關點在於協議條款的履行「順序」。

這些條款包括重啟荷莫茲海峽，美國解除對伊朗港口的封鎖，釋出被凍結的伊朗資產，伊朗討論銷毀、降解或轉移濃縮鈾庫存，並且永不尋求核武的意願。

▼美國與以色列去年6月就曾打擊伊朗核設施。圖為伊朗福爾多（Fordow）核設施。（圖／路透）



消息2：協議涵蓋範圍廣

CBS則引述2名熟悉外交斡旋的消息人士說法報導，美伊合作意向書（LOI）或諒解備忘錄（MOU）可能於下週稍早簽署，一旦簽署就會啟動為期60天的談判，針對更持久的正式協議細節展開協商，而該期限也可能根據需求延長。

初步措施包括透過重啟海峽確保貿易自由，伊朗原則上同意15至20年內停止鈾濃縮並拆除核設施。作為交換，美國將視伊朗履約進度，分階段解除制裁並提供經濟援助。

此外，協議也將包括允許國際原子能總署（IAEA）檢查伊朗核設施並處置核物質。多名消息人士透露，備忘錄也提及伊朗代理人真主黨在黎巴嫩的戰爭，但細節非常有限。

▼川普再次緊急取消攻擊伊朗的計畫。（圖／達志影像／美聯社）



川普急轉彎 伊朗仍駁斥

川普11日在真相社群（Truth Social）發文表示，由於伊朗最高領導層已獲悉並核准相關討論，「我身為美國總統，取消原定今晚對伊朗的空襲與轟炸行動。」

他繼續寫道，討論內容與最終要點，已獲美國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、土耳其、巴基斯坦、巴林、科威特、約旦、埃及等多國認可。

川普稍後又表示，一項有望解決美伊衝突的「偉大協議」將在未來幾天內敲定，最快週末在歐洲簽署，並由副總統范斯代表出席，「我們一簽署，海峽就會開放。」

《紐約郵報》10日晚間報導，伊朗已把協議最終草案提交給調解國卡達。川普也在電訪中向該媒體透露，華府與德黑蘭之間一項關於荷莫茲海峽重啟並展開核談判的協議「已經準備就緒」，「差不多已經搞定了。」

不過，與伊朗革命衛隊（IRGC）有關的《法爾斯通訊社》（Fars News Agency）引述熟悉談判的消息人士，駁斥川普說法，並強調伊朗「未批准任何與美國的初步備忘錄文本」。