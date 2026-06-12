快訊／泰國長公主昏迷3年辭世！　王位繼承局勢添變數

▲泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）與長公主帕差拉吉蒂雅帕（Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰國皇室對外證實，昏迷長達3年多的47歲長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）已經辭世。

遛狗突倒下昏迷3年 死因為心臟感染黴漿菌

根據BBC報導，回顧事發經過，帕差拉吉蒂雅帕公主在2022年12月外出遛狗時突然倒下，隨後一直處於昏迷狀態。主治醫師指出，原因是她的心臟感染了黴漿菌（mycoplasma），進而引發嚴重的心律不整。

泰國王室先前曾指出，長公主出現嚴重血液感染，肺部與腎臟功能均需依賴醫療設備及藥物維持。此外，今年5月時公主因大腸發炎導致腹腔感染，目前有「生命徵象不穩、血壓偏低、心律不整及凝血功能異常」等情況。

此外，長公主的肺部與腎臟功能目前仍需仰賴醫療設備及藥物維持。聲明還表示，「她的病情持續加劇」，且感染已惡化至難以控制，並波及其他器官。

現年73歲的泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）共有7個孩子，帕差拉吉蒂雅帕公主是大姊，於1978年12月7日出生。她的母親頌莎瓦麗公主（Princess Soamsawali）是泰王的首任妻子，同時也是泰王的表妹。

康乃爾法學學霸 致力推動泰國司法改革

公主不僅受過專業的律師訓練、擁有美國康乃爾大學（Cornell University）的兩個法學研究所學位，更曾短暫在紐約的泰國駐聯合國代表團工作。返回泰國後，她先後在曼谷及其他地區的檢察總長辦公室任職。

▲泰國長公主帕差拉吉帝雅帕2020年11月在曼谷大皇宮迎接保皇黨。（圖／路透）



2012年至2014年間，她出任泰國駐奧地利大使，並與聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）建立良好合作關係。針對泰國擁有全球名列前茅的女性受刑人數量，她積極為入獄的弱勢女性發聲，呼籲進行刑罰改革。

回到泰國後，她擔任UNODC的東南亞法治大使，持續推動泰國刑事司法系統改革，特別關注泰國常對僅持有少量毒品者判處重刑的現象。

獲父親高度信任 接班呼聲極高

除了專業領域，公主也是一名常參加長跑的健身愛好者。2021年，泰王更任命她為皇家近衛隊的參謀長，並授予上將軍銜。

出眾的個人能力與父親顯而易見的信任，讓她成為各界猜測王位繼承人時，絕對會提到的熱門人選。對於許多泰國保皇派而言，帕差拉吉蒂雅帕公主是最具希望的接班人選，無論是直接登基成為女王，還是擔任攝政王來輔佐弟弟。

王儲之位懸而未決 嚴厲法律禁公開討論

泰王瓦吉拉隆功至今尚未指定繼承人。依據泰國傳統，繼承人應為男性，但1974年修訂的憲法已允許女性繼承王位。

泰王共有5個兒子，其中與第二任妻子所生的4個兒子已在1996年遭剝奪頭銜，此後便與母親定居美國。與第三任妻子所生的第5個兒子提幫功（Dipangkorn）是目前的推斷繼承人。然而，在皇室影響力極大的泰國，外界對於提幫功是否有能力勝任君主一職仍存有巨大的問號。

如今長公主的辭世，讓泰國的王位繼承問題成為無解的懸案，而在泰國嚴厲的「冒犯君主罪」之下，大眾也完全無法在公開場合討論此事。