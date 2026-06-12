伊朗攔截違規油輪！　荷莫茲海峽周邊傳爆炸聲

▲油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的海灣航行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗國家媒體最新消息指出，伊朗軍方在荷莫茲海峽南部攔截了一艘企圖闖關的「違規油輪」，現場更一度傳出爆炸聲響。伊朗最高聯合軍事指揮部稍早已經宣布封鎖該海峽，並警告將對任何企圖穿越的船隻開火。

未經協調硬闖 伊朗軍方強勢攔截油輪

根據《衛報》報導，一艘油輪在未與德黑蘭當局協調的情況下，企圖進入荷莫茲海峽。伊朗國家媒體引述革命衛隊說法指出，這艘違規船隻在收到海軍的警告後，最終被迫乖乖遵守該海峽的「交通禁航令」。

《路透社》也報導指出，伊朗最高聯合軍事指揮部已於11日宣布全面封鎖荷莫茲海峽，禁止所有油輪與商業船隻通行，並放話任何企圖闖關的船隻都會遭到軍方開火攻擊。

沿海驚傳爆炸聲響 官方澄清：海上軍事活動

在攔截事件發生之際，南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）附近，以及其東方的錫里克（Sirik）外海，皆有通報傳出爆炸聲響。一名軍方消息人士向國家媒體證實，錫里克附近的聲響，確實與伊朗軍隊攔截該艘企圖穿越海峽的油輪有關。

不過，伊朗國家通訊社《伊通社》隨後澄清，阿巴斯港市內並沒有發生爆炸，民眾聽到的相關聲響，應該是與周邊海域的海上軍事活動有關。