快訊／川普再喊：伊朗戰爭在今天結束了

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，美國今天（11日）已經正式結束了與伊朗的戰爭，並強調雙方已達成嚴格的停戰協議，確保伊朗永遠不會擁有核武。然而，伊朗官方卻強調，目前協議尚未定案，伊朗官媒更不給面子狂酸，川普過去兩個月已經放話高達38次。

川普高喊：我們今天結束了與伊朗的戰爭

根據CNN報導，川普在一場為喬治亞州副州長瓊斯（Burt Jones）競選州長站台的電話造勢大會上，向支持者表示，「我不知道大家聽說了沒，但我們今天已經結束了跟伊朗的戰爭。」

川普信誓旦旦地指出，雙方已經同意簽署一份「非常強而有力的諒解備忘錄」來停止交戰。他強調，其中最核心的條件就是伊朗必須妥協，「他們已經答應絕對不會擁有核武，這是我們一直以來的堅持，也是整起事件的最終目的，可以說這佔了我們目標的95%。」

'I dunno if you heard, but we ENDED the war with Iran today' — Trump pic.twitter.com/RFnb2yWJ7D — RT (@RT_com) June 11, 2026

在此番言論發表前，川普才剛取消對伊朗的後續軍事打擊，並在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文暗示雙方已談妥協議，預期未來幾天內就會在歐洲正式簽署。不過他同時警告，在這筆交易徹底拍板定案之前，美軍仍會持續封鎖進出伊朗港口的船隻。

伊朗官方打臉 官媒：已放話38次

相較於川普的高調慶祝，伊朗方面的態度卻顯得格外謹慎且冷淡。針對川普口中即將簽署的協議，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）出面打臉表示，「到目前為止，伊朗還沒對這項協議得出最終結論。」證實雙方其實尚未達成最後共識。

伊朗半官方的《塔斯尼姆通訊社》更直接發文吐槽川普的「即將簽約說」。該媒體細數，川普在過去短短兩個月內，就已經對外宣稱協議「即將達成」高達38次，但最後根本半個都沒實現。

《塔斯尼姆通訊社》直言，「在伊朗正式宣布雙方可能達成共識之前，任何從川普那邊傳出關於這件事的消息，大家都只要當作他以前的慣性放話，聽聽就好。」