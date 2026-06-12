史上首位「兆萬富翁」誕生！　馬斯克身價破1.1兆美元

▲馬斯克的淨資產將飆破1.1兆美元，成為全球史上首位兆萬富翁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）再度創下歷史紀錄！由他領軍的太空探索公司SpaceX在11日的首次公開募股（IPO）中，狂吸創紀錄的750億美元。根據估算，這波股票在12日正式交易後，馬斯克的淨資產將飆破1.1兆美元，讓他一躍成為全球史上首位兆萬富翁。

身價海放科技大老 「伊隆溢價」成市場信仰

在現今大眾對超級富豪普遍反感的氛圍下，馬斯克並沒有其他大亨那種討喜的親民形象，卻依然擁有一票死忠粉絲。

根據《富比士》與《路透社》計算，在這次IPO之前，馬斯克的身價大約是7800億美元，已經遠遠甩開緊追在後、身價約3000億美元的Alphabet共同創辦人賴瑞·佩吉（Larry Page）。

《富比士財富》副主編杜洛特（Matt Durot）直言，歷史上只有甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）身價曾達到4000億美元，而馬斯克現在光是持有的SpaceX股份價值就高達8660億美元。

專家分析，無論是特斯拉（Tesla）或SpaceX，市場估值往往拋棄了傳統財務指標，更多是源自於投資人對馬斯克願景的信仰，這種現象也被稱為「伊隆溢價」（Elon premium）。

復興資本（Renaissance Capital）資深策略師甘迺迪（Matt Kennedy）就表示，「就像特斯拉一樣，投資SpaceX本質上就是在押注馬斯克。」

昔日死對頭大讚：我們這個時代的愛迪生

儘管將公司命運與個人高度綁定，放大了外界對於公司治理與利益衝突的風險疑慮，但對許多投資人來說，馬斯克將大膽想法化為全球最高價值公司的超強執行力，早就蓋過了對他不按牌理出牌的擔憂。

就連過去曾與他在法庭上纏訟多年的摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon），如今也對他讚譽有加。戴蒙透露兩人已經一笑泯恩仇，更在最近一次對談中盛讚馬斯克是「我們這個時代的愛迪生」，甚至直呼他是「我們的愛因斯坦」。