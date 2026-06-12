美參院通過國防授權法　授權五角大廈為台建立「戰備庫存」

▲美國參院的2027國防授權法案，首度明確授權美國國防部，為台灣量身打造專屬的戰備庫存計畫。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦參議院軍事委員會於當地時間11日正式通過《2027財政年度國防授權法案》（NDAA），並對外公布法案重點摘要。在牽動印太區域安全的部分，法案不僅要求檢視對台、日、韓、菲等國的軍售延宕問題，更首度明確授權美國國防部，為台灣量身打造專屬的「戰備庫存計畫」（War Reserve Stockpile），以全面強化第一島鏈的防禦陣線。

檢討軍售延宕 授權為台建立「戰備庫存」

根據《中央社》報導，美國軍事媒體Breaking Defense指出，參院軍委會這次以18票贊成、9票反對的結果，順利放行2027財政年度的國防授權法案，接下來將把戰場轉移至參議院院會進行全院表決。

在最新釋出的法案摘要中，針對印太地區的軍事佈局有著墨極深。

除了明確授權國防部替台灣制定戰備庫存計畫外，法案也要求針對美國對台灣、日本、韓國以及菲律賓的「軍售程序嚴重塞車」現象進行深度審查，藉此評估武器交付延宕，會如何衝擊美軍在第一島鏈建立並維持強大「拒止型防禦」（denial defense）的實際能力。

倡議更名擴大陣線 菲律賓正式入列

除了聚焦台灣，法案也積極擴大區域聯防的範圍。摘要內容提到，原本的「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）將被重新定名為「第一島鏈安全合作倡議」（First Island Chain Security Cooperation Initiative, FICSCI），效期也將一路延長至2032年。

值得注意的是，這項更名後的倡議正式將菲律賓納入其中，讓菲國未來也有資格獲得相關的防衛援助。

眾院版本加碼10億美元 緊盯美台通訊韌性

事實上，聯邦眾議院軍事委員會在上週就已經率先通過了他們版本的2027財年國防授權法案。在眾院的版本中，特別明文提撥最高10億美元（約新台幣324億元）的專項資金，用於挹注「台灣安全合作倡議」以協助台灣提升自我防衛能力。

此外，眾院也對美台之間的「通訊韌性」表達高度關切，明令要求國防部長必須針對此議題向國會提交專案報告。

作為美國每年最重要的軍事法源，《國防授權法案》後續還需要參、眾兩院進行協商。雙方必須針對各自通過的內容「喬出」最終的統一共識版本，待兩院表決過關後，才會正式遞交給美國總統簽署生效。