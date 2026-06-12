一週連兩轟！伊朗再襲科威特機場　雷達嚴重毀損、多人受傷

▲伊朗利用無人機攻擊科威特國際機場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗於11日上午再度對科威特領土發動空襲，甚至直接鎖定科威特唯一的國際機場（Kuwait International Airport）雷達設施進行轟炸。這起攻擊不僅迫使科威特一度緊急關閉領空，更造成人員受傷與飛航設備的嚴重毀損。這已經是短短一週多以來，伊朗第2度對該機場發動攻擊。

機場雷達遭直接打擊 飛航系統大受影響

科威特民航局在寄給國際民航組織（ICAO）的官方信函中證實了這起事件的嚴重性。

科威特當局在信中指出，「機場雷達在今天上午遭到攻擊。」並進一步痛批，這波空襲行動「造成了多名人員受傷，並帶來重大的財物毀損與損失，已嚴重影響雷達設施、相關設備以及飛航管制系統的正常運作。」

一週內連兩轟 前次無人機攻擊釀1死63傷

根據《法新社》報導，這起空襲是伊朗在一個多星期的時間內，第2次針對科威特國際機場發射砲火。

▲伊朗6月3日科威特國際機場，造成1死、63人受傷。（圖／路透）



就在本月3日，伊朗才剛利用無人機對該機場進行攻擊，當時造成一名印度籍人士不幸喪命，更有多達63人受傷，引發國際社會高度關注。

面對突如其來的猛烈空襲，科威特當局第一時間下令暫時關閉領空，以確保所有民航機的飛航安全。

不過，在確認最新一波攻擊暫告一段落、危機初步解除後，科威特官方稍早發布聲明表示，目前已重新開放領空，全面恢復民航班機的正常起降與通行。