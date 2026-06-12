美財長警告：將動用「伊朗資金」賠償波灣盟友損失

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特於11日發出強硬聲明，直指伊朗若對波斯灣地區的美方盟國造成任何損失，美國將直接動用伊朗的資金來進行賠償。他也嚴正警告，德黑蘭當局的攻擊行徑，勢必會為自身招致災難性的經濟與金融後果。

川普預告新一波攻勢 鎖定伊朗石油設施

貝森特（Scott Bessent）在社群平台X上發文強調，「伊朗對我們波灣盟友所造成的任何損害，都將直接從伊朗的帳戶中扣除以作為償付。」

就在財長發表這番強硬言論的同日上午，美國總統川普也對外預告，美軍準備對伊朗發動全新一波的打擊行動，最終目標是全面接管德黑蘭關鍵的石油基礎設施。

回顧今年2月下旬，美國與以色列聯手對伊朗展開軍事打擊，戰火迅速蔓延整個中東地區。這場衝突不僅嚴重打亂了全球至關重要的能源供應鏈，更導致國際能源價格無情狂飆。

荷莫茲海峽通行費惹議 美方霸氣喊：照樣扣款

針對伊朗近期的反擊舉動，貝森特11日進一步指出，德黑蘭的軍事行動「只會讓其面臨的經濟與金融後果更加嚴重」。他更補充說明，任何人若向「波斯灣海峽管理局」（PGSA）繳交了過路費，美方「都將從其帳戶中扣除等額資金以為抵償」。

據了解，「波斯灣海峽管理局」是伊朗近期才設立的新機構，專門用來收取荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行費。自雙方開戰初期以來，這條掌控全球能源運輸命脈的關鍵航道，實際上已處於遭伊朗封鎖的狀態。

貝森特先前就曾嚴正表態，華府絕不會坐視、容忍任何在荷莫茲海峽強收「買路財」的行徑，並揚言會對所有參與其中的相關各方，祭出進一步的嚴厲經濟制裁。