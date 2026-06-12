川普喊「最高領袖同意協議」　 伊朗打臉：純屬臆測

▲川普暗示伊朗新任最高領袖已經點頭同意協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普無預警取消對伊朗的軍事打擊行動，並透露雙方已就核協議達成最終共識，甚至暗示伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已經點頭同意。然而，伊朗外交部隨即出面打臉，強調這一切純屬臆測，德黑蘭當局至今尚未對任何協議做出最終決定，更直指美國的反覆無常正在破壞外交進程。

川普急喊卡轟炸：最高領袖已同意

川普（Donald Trump）日前在「真實社群」（Truth Social）發文宣布，他已取消原訂在當晚對伊朗進行的打擊與轟炸行動，原因是雙方的協議要點已提交至伊朗最高領導層並獲批准。

當在橢圓形辦公室被記者追問伊朗最高領袖是否已經批准協議時，他更是信心滿滿地表示，「據我了解，答案是肯定的。」

川普大讚這是一份「非常強而有力的合作備忘錄」，雖然內容還有點偏向概念性質，但他堅稱伊朗已經承諾放棄發展核武，並在概念上同意讓美方確保核材料的安全。川普也開出條件承諾，只要協議一簽字，美國就會立刻全面解除對伊朗的封鎖。

伊朗打臉「純屬臆測」：美方立場反覆無常

面對川普的樂觀發言，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）在接受伊朗國家通訊社（IRNA）訪問時卻澆了一盆冷水。他直言，有關雙方已經達成最終協議的報導完全是純屬臆測，「到目前為止，伊朗還沒有對任何協議做出最終決定。」

巴格赫里證實，卡達與巴基斯坦確實正積極居中斡旋，談判的進展與狀況雙方也都很清楚，甚至大部分的文本早已經定案，但問題就出在美方身上，「美國人的立場一直反覆無常！」

巴格赫里強調，美國的種種舉動嚴重影響了整個外交進程，甚至讓荷莫茲海峽的情勢變得更加危險與不安全。他最後指出，伊朗已經向外界證明，對於自己劃下的紅線，「我們絕對不會有任何妥協。」