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東京2男1女「啪啪直播」大戰200女狂吸斗內！　超高顏值曝光

記者許力方／綜合報導

日本警視廳保安課11日宣布破獲一起涉嫌直播猥褻案，共逮捕3名男女。警方指出，主嫌新川慎也等人疑透過海外大型成人網站，找來約200名妹子猥褻直播，單場最高吸引約8000人同時觀看，一場就可獲利約100萬日圓（約台幣19萬元），全案仍持續追查是否有其他共犯及資金流向。

免費吸客再轉付費　單場進帳百萬日圓

警方逮捕包括居住東京都中野區東中野、31歲無業男子新川慎也，以及27歲無業男子富塚翔星、22歲任職學校的兼任職員宮島桃子。根據調查，今年4月13日，3人在東京都新宿區歌舞伎町一間飯店內，透過海外大型成人平台進行即時直播，3人將從事性行為的影像，透過Stripchat向不特定多數觀眾進行直播。三人均已坦承犯行，涉嫌違反公然猥褻。

警方表示，直播時間約2小時，開頭25分鐘內容開放免費觀看，接著3人以遮擋身體部位方式吸引用戶停留；之後再導流至需付費「斗內」才能觀看「愛愛」以及遮擋部位。據統計，免費時段最高曾吸引約8000名觀眾在線，單場收益即達約100萬日圓。

一年安排約兩百名女性　總獲利恐破一億

警視廳進一步掌握，新川疑自2025年6月前後開始，以相同模式持續運作，約一年內安排約200名女性參與演出，累計直播約500次，不法收入可能達1億日圓。

對於相關犯行，3人皆向警方坦承犯行，並供稱「只是想要錢」等。警方目前正擴大調查是否涉及其他協力者，以及相關收益流向與分配情形。

▼3人在大型成人直播平台牟利。（圖／翻攝stripchat）

▲▼成人直播平台。（圖／翻攝stripchat）

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