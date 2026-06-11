日本「皇居錢包」復活！曾吸引千人夜排　改採抽籤制防24倍天價轉賣

▲日本爆紅「皇居錢包」將於6月重啟販售，改採網路抽籤、每人限購1件。（圖／翻攝自X）
記者閔文昱／綜合報導
日本皇居東御苑內販售、被網友稱為「皇居錢包」的皮夾商品，因兼具皇居紀念價值與開運傳說，在社群平台爆紅後掀起搶購熱潮，甚至曾出現上千人徹夜排隊的誇張景象。由於現場秩序與安全問題惡化，相關商品自2025年12月底起暫停販售。如今負責營運的公益財團法人菊葉文化協會宣布，將於今年6月起試行網路抽籤制度，作為未來正式恢復販售的前哨戰。
從紀念品變「神級錢包」 千人排隊搶購
綜合日媒報導，所謂「皇居錢包」其實是菊葉文化協會長年於皇居東御苑賣店販售的紀念商品，包含口金短夾、長夾、小零錢包等多款皮件，皆採用日本製牛皮手工打造，並低調壓印菊花御紋。由於售價僅約1000至5000日圓之間，遠低於市面同級皮件價格，加上皇居本身被部分民眾視為具有能量與開運象徵的地點，因此逐漸在社群平台累積人氣。
2025年秋季後，愈來愈多網友在X、Instagram等平台分享「金運提升」、「招財開運」等使用心得，加上電視節目報導推波助瀾，讓皇居錢包聲名大噪。高峰時期甚至有民眾凌晨開始排隊，開園前隊伍便突破500人，部分日子更達1000人規模，導致現場管理與安全維護面臨巨大壓力。
銀座村松時計店のお財布が販売サイトでも販売開始したみたいです、人気の皇居財布が皇居に行かなくても買えるよ????????????????https://t.co/1AhnxSwiDL— ちびうさ????@無給兎ブロガー ( ³_³ )???? (@chibiusachi) March 19, 2026
本牛革を使用して裁断、着色、縫製など全ての工程を日本国内で実施して日本製にこだわって制作しているそうです。… https://t.co/QCCUSk3MrC pic.twitter.com/T3n4nKol3Q
黃牛炒價24倍 官方被迫停售
伴隨熱潮而來的還有嚴重轉賣問題。原價約2000日圓的長夾，在二手交易平台被炒到2萬至4萬8000日圓，最高達原價24倍。不少黃牛反覆排隊大量購買，再以「皇室御用」、「招財神器」等名義高價轉售，引發爭議。
菊葉文化協會表示，原本這些商品是提供遊客參觀皇居後購買的紀念品，但熱潮已影響一般遊客權益，也讓賣店員工承受大量電話詢問與現場管理壓力。因此自2025年12月22日起，全面暫停相關皮件販售，希望尋找更公平且安全的銷售方式。
改採網路抽籤 每月限購1件
為避免排隊亂象重演，協會宣布自6月起試行網路抽籤販售。民眾須先至專屬網站登記姓名、電子郵件等資料，並選擇可前往取貨的日期區間。中籤者將於月底收到通知與專屬QR Code，再於指定時間親自前往皇居東御苑賣店購買。
本次試賣共提供4種商品，包括口金錢包、長夾、鱷魚紋長夾及彩色零錢包，總計超過30種顏色可供選擇。不過每人每月僅能申請一次，且限購一件商品。首波7月取貨名額將於6月12日至20日開放登記，中籤結果預計6月底公布。協會也表示，必要時將要求出示附照片證件，以防止重複購買及轉售行為。
菊葉文化協會指出，網路抽籤只是試驗性措施，未來將依執行成果評估正式販售方案，希望在維持公平性的同時，也讓民眾有機會親自走訪皇居，感受東御苑的自然景觀與歷史文化，而不只是為了搶購一只熱門錢包而來。
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