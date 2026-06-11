日本「皇居錢包」復活！曾吸引千人夜排　改採抽籤制防24倍天價轉賣

▲日本爆紅「皇居錢包」將於6月重啟販售，改採網路抽籤、每人限購1件。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

日本皇居東御苑內販售、被網友稱為「皇居錢包」的皮夾商品，因兼具皇居紀念價值與開運傳說，在社群平台爆紅後掀起搶購熱潮，甚至曾出現上千人徹夜排隊的誇張景象。由於現場秩序與安全問題惡化，相關商品自2025年12月底起暫停販售。如今負責營運的公益財團法人菊葉文化協會宣布，將於今年6月起試行網路抽籤制度，作為未來正式恢復販售的前哨戰。

從紀念品變「神級錢包」 千人排隊搶購

綜合日媒報導，所謂「皇居錢包」其實是菊葉文化協會長年於皇居東御苑賣店販售的紀念商品，包含口金短夾、長夾、小零錢包等多款皮件，皆採用日本製牛皮手工打造，並低調壓印菊花御紋。由於售價僅約1000至5000日圓之間，遠低於市面同級皮件價格，加上皇居本身被部分民眾視為具有能量與開運象徵的地點，因此逐漸在社群平台累積人氣。

2025年秋季後，愈來愈多網友在X、Instagram等平台分享「金運提升」、「招財開運」等使用心得，加上電視節目報導推波助瀾，讓皇居錢包聲名大噪。高峰時期甚至有民眾凌晨開始排隊，開園前隊伍便突破500人，部分日子更達1000人規模，導致現場管理與安全維護面臨巨大壓力。

黃牛炒價24倍 官方被迫停售

伴隨熱潮而來的還有嚴重轉賣問題。原價約2000日圓的長夾，在二手交易平台被炒到2萬至4萬8000日圓，最高達原價24倍。不少黃牛反覆排隊大量購買，再以「皇室御用」、「招財神器」等名義高價轉售，引發爭議。

菊葉文化協會表示，原本這些商品是提供遊客參觀皇居後購買的紀念品，但熱潮已影響一般遊客權益，也讓賣店員工承受大量電話詢問與現場管理壓力。因此自2025年12月22日起，全面暫停相關皮件販售，希望尋找更公平且安全的銷售方式。

改採網路抽籤 每月限購1件

為避免排隊亂象重演，協會宣布自6月起試行網路抽籤販售。民眾須先至專屬網站登記姓名、電子郵件等資料，並選擇可前往取貨的日期區間。中籤者將於月底收到通知與專屬QR Code，再於指定時間親自前往皇居東御苑賣店購買。

本次試賣共提供4種商品，包括口金錢包、長夾、鱷魚紋長夾及彩色零錢包，總計超過30種顏色可供選擇。不過每人每月僅能申請一次，且限購一件商品。首波7月取貨名額將於6月12日至20日開放登記，中籤結果預計6月底公布。協會也表示，必要時將要求出示附照片證件，以防止重複購買及轉售行為。

菊葉文化協會指出，網路抽籤只是試驗性措施，未來將依執行成果評估正式販售方案，希望在維持公平性的同時，也讓民眾有機會親自走訪皇居，感受東御苑的自然景觀與歷史文化，而不只是為了搶購一只熱門錢包而來。