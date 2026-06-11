台灣最強高中生在紐約街頭被包圍！保鑣穿防彈背心護駕撤離

▲Ray現身紐約街頭後立刻被粉絲認出，不少民眾拿起手機拍攝，身旁還有2名保鑣隨行護衛。（圖／翻攝自Instagram／rayasianboy_）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣實況主Ray在歐美實況圈人氣高漲，今（11）日穿上林書豪昔日效力紐約尼克隊時的17號球衣，現身麥迪遜廣場花園外進行Twitch戶外直播，意外見證尼克隊在NBA總冠軍賽G4從最多落後29分到完成逆轉，賽後曼哈頓街頭陷入瘋狂，讓他當場驚呼場面太誇張。

Ray近年以「台灣最強高中生」打開北美實況市場，先前在好友KaiCenat帶動下，憑藉幽默敢言的風格，在YouTube、Twitch等平台累積大批粉絲。今日他來到紐約街頭直播，一出現就被不少民眾認出，許多人拿起手機拍攝、上前合照，現場人潮一度讓他明顯緊張，身旁則有2名穿著防彈背心的壯碩保鑣隨行護衛。

直播過程中，Ray也與多名實況主好友會合，前往街頭觀賽派對觀看尼克隊與馬刺隊之戰。由於現場聚集大批球迷，加上人群與車陣不斷湧動，他數度露出驚恐神情，直喊自己很害怕，並形容眼前景象已經瘋狂到難以置信。不過即使場面混亂，他仍不斷與粉絲互動，也和在場維持秩序的紐約警察打招呼，甚至有警員認出他並熱情交流，顯見其在美國實況圈的人氣。

本場比賽尼克隊上半場一度大幅落後，最多曾被馬刺拉開29分差距，但下半場展開猛烈反攻，第四節尾聲追平比分，最後靠著OGAnunoby在終場前1.2秒補籃得手，完成驚險絕殺。隨著尼克隊逆轉獲勝，觀賽現場瞬間爆出震耳欲聾的歡呼聲，Ray也在鏡頭前抱頭看傻，見證紐約球迷情緒徹底沸騰。

比賽結束後，曼哈頓街頭氣氛持續升溫，不少球迷湧上街頭慶祝，現場警笛聲不斷，還有人爬上行人號誌燈高喊歡呼。Ray除了在直播中記錄混亂場面，也透過IG限時動態分享尼克隊贏球後的瘋狂景象，直呼這就是紐約人的情緒。他一邊驚訝街頭失控般的慶祝氛圍，一邊仍不忘稱讚這場比賽精彩。

事實上，Ray與尼克隊早有一段有趣插曲。今年2月他出席FanaticsSuperBowlParty時，曾當面遇到知名導演、尼克隊死忠球迷史派克李（SpikeLee），並在鏡頭前直接表示尼克今年不可能奪冠。史派克李聽完後立刻反擊，質問Ray年紀太小、根本不懂，雙方當場針對總冠軍歸屬展開一番「嘴砲」。

當時Ray看好雷霆隊能夠完成連霸，史派克李則堅定支持尼克隊。如今雷霆隊已在西區搶七戰遭馬刺淘汰，尼克隊則一路挺進總冠軍賽，並在今日拿下G4後取得3比1聽牌優勢，距離隊史睽違53年的總冠軍只差1勝。隨著尼克距離上次1973年奪冠後首座冠軍越來越近，Ray先前的預測也意外成了球迷熱議話題。

不少台灣網友看完Ray在紐約街頭的直播片段後紛紛留言，笑稱現場根本像變成「高譚市」，也有人直呼還好他今日穿的是林書豪尼克球衣，不是馬刺球衣，否則可能連保鑣都難以護住他。