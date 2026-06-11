加拿大擬禁16歲以下用社群媒體！　ChatGPT也納管

▲ 加拿大提出兒少社群媒體禁令。（示意圖／資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大政府10日正式向國會提出《安全社群媒體法案》（Safe Social Media Act），原則上禁止16歲以下未成年人擁有社群媒體帳號，同時將ChatGPT等AI聊天機器人納入監管範疇，成為繼澳洲以後，全球又一個積極立法保護兒童網路安全的國家。

綜合《路透》等外媒，加拿大文化部長米勒（Marc Miller）表示，「社群平台與AI聊天機器人被設計用來吸引使用者注意力，不僅無助於兒童健康成長，更已成為許多加拿大年輕人焦慮、孤獨、憂鬱等心理健康問題的根源」，「我們正在辜負我們的孩子，這種情況必須終止。」

哪些平台受規範？ 豁免條件曝

法案規範涵蓋Facebook、Instagram、X等社群媒體、直播服務，以及使用者可自行上傳內容的成人網站。除情色網站被明確排除於豁免資格之外，若平台能證明已具備足夠的兒童安全防護機制，通過審查後可獲豁免，允許16歲以下用戶繼續使用服務，但也須同步建立年齡驗證機制。

針對AI業者，法案要求平台須設立危機通報機制，若有用戶表達意圖輕生或傷害他人的計畫，必須啟動介入程序，且不得教唆暴力或引導用戶從事違法行為。此規範背景之一正是今年2月的卑詩省槍擊案，18歲嫌犯爆出犯案前曾與ChatGPT討論槍枝暴力議題，引發社會高度關切。

違規最高罰營收3% 設獨立監管機構

平台若違規將面臨全球營收3%或1000萬加幣（約新台幣2.27億元）罰款，以較高者為準，大型科技企業潛在罰金恐高達數十億美元。政府將成立獨立的「數位安全監管機構」（Digital Safety Commission）負責執法，但預計需18個月才能完成設立。

多倫多大學副教授卡拉威（Brett Caraway）指出，加拿大法案比澳洲更為全面，澳洲著重限制使用，加拿大則致力重塑更安全的社群媒體生態系統，且涵蓋範圍更廣，也將AI一併納管。

Google表示將致力配合政府制定更高安全標準，Meta稱正評估法案細節，X與Snapchat則尚未回應。法案能否順利通過仍有待觀察，官員估計整體立法程序約需1年時間。