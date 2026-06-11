看色色片忍不住！22歲男性侵13歲繼妹成孕　關39年鞭11下

▲22歲男子三度性侵13歲繼妹。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名22歲男子承認受色情影片影響，三度性侵年僅13歲且患有智障的繼妹，導致繼妹懷孕33周。針對此案，法官裁定被告3項罪名成立，累計監禁39年、鞭笞11下，刑滿後還須接受改造輔導與警方監督。

趁父母外出伸狼爪 繼妹哭著求饒

星洲網報導，22歲男子莫哈末哈斯菲魯拉三度性侵繼妹的地點，都在同住的住家房間內，被告每次都趁父母不在家時伸出狼爪，繼妹雖哭泣掙扎、求饒抵抗，但被告仍動用暴力性侵。婦科醫生證實，受害者私處有舊裂傷。

3罪分開執行 累計39年監禁加11下鞭刑

首項控狀指，被告莫哈末哈斯菲魯拉2025年8月某日深夜約11時30分，在房間內性侵繼妹。該行為違反刑事法典第376（2）（k）條文，一旦罪名成立可判處入獄不少於10年、不超過30年，並附加鞭刑。

次項控狀則指其於同年9月某日晚間約10時，在同一地點再度犯案。第3項控狀指被告於2026年1月某日晚間約6時，在同一房間內第三度性侵受害者。

首項控狀與第3項控狀，被告各別被判處坐牢13年及鞭笞4下，至於第2項控狀則是被判處坐牢13年及鞭笞3下。法官裁定被告3項罪名成立，3項刑罰分開執行，被告累計監禁39年及鞭笞11下。

控方強調，性侵本質上就是對女性身體隱私與尊嚴的暴戾侵犯，對受害者造成終身無法磨滅的身心創傷，加重刑罰不僅是嚴懲被告，更旨在警示大眾。

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