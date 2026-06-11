美軍連炸油輪！印度「3船員罹難」遺體尋獲　召見美外交官抗議

▲ 一艘油輪和一艘汽車運輸船停泊在荷姆茲海峽附近的阿曼灣海面上。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍本周接連攻擊多艘載有印度船員的油輪，造成至少3名印度籍船員罹難，引發印度政府不滿，已向美方提出嚴正抗議，並召見美國駐印度外交官表達立場。

根據《路透》，印度航運部長索諾瓦爾（Sarbananda Sonowal）11日證實，在塞特貝羅號（Settebello）油輪上失聯的3名印度船員已經喪命，「遺憾的是起初通報失聯的3名印度船員在遺體尋獲並確認身分後，已證實死亡。」

美軍中央司令部此前宣稱，由於懸掛帛琉旗幟的塞特貝羅號及另一艘馬里維克斯號（Marivex）油輪違反美國對伊朗的封鎖令，已對兩船採取行動。其中塞特貝羅號試圖從伊朗運油出境，馬里維克斯號則意圖駛入伊朗港口。

印度政府消息人士10日向《路透》透露，新德里當局已就美軍打擊提出「強烈抗議」，並為此召見美國駐印度使團副團長。

11日傳出一周內第3起類似事件，印度駐阿曼大使館表示，阿曼希納斯港（Shinas）附近海域發生另一起船隻事故，正密切掌握情況並與當地主管機關聯絡，但未說明船上是否有印度籍船員。印度船員前進工會隨後發文指出，涉事船隻為MT Jalveer號。