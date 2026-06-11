烏克蘭17歲少女淪俄殺手！　「飲料加料」專殺烏克蘭軍人

▲圖為烏克蘭士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國家警察局局長維赫夫斯基（Ivan Vyhivskyi）10日接受烏克蘭媒體Cenzor.NET採訪時指控，俄羅斯正透過通訊軟體Telegram招募烏克蘭青少女殺害烏克蘭軍人。今年已發生6起相關案件，其中1起已及時阻止。

路透報導，維赫夫斯基稱俄羅斯招募者鎖定烏克蘭年輕女性，以輕鬆賺錢為誘餌，再遠端協調她們的行動，「我們談的是由侵略國特工部門組織、由烏克蘭公民執行的預謀殺人案件」。

維赫夫斯基指出，這些年輕女性被指示上交友網站尋找烏克蘭軍人，幕後操控者還提供金錢供她們租屋與目標見面，也被告知可在特定地點取得合成鴉片類止痛藥美沙冬（methadone，高劑量服用可致死），並將其摻入飲料中。

另據紐約郵報，就在上周，烏克蘭警方在日托米爾地區逮捕一名17歲少女；根據當局的說法，據信少女把美沙冬放入士兵的酒精飲料之中，並在士兵失去意識死亡之後，少女才離開。警方表示，這名少女曾透過Telegram與極可能是俄羅斯安全部門特工的男子連繫，並收到包裹；調查人員推測，包裹內容物應該是美沙冬。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）未立即回應置評請求。俄方指控基輔招募俄羅斯人在俄境內發動爆炸攻擊，烏克蘭軍事情報部門則宣稱，自莫斯科2022年入侵以來已暗殺多名俄國高階軍官。