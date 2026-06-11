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17歲女高中生深夜未歸！家長報案後河邊尋獲遺體　19歲男坦承勒斃

▲▼女高中生陳屍神奈川縣相模原市南區JR下溝車站附近的河川。（圖／翻攝自Google Map）

▲女高中生陳屍神奈川縣相模原市南區JR下溝車站附近的河川。（圖／翻攝自Google Map）

記者羅翊宬／編譯

日本神奈川縣座間市昨（10）日晚間，一名17歲女高中生直到深夜仍未返家，家長向警方報案並通報失蹤。直到今（11）日，卻在神奈川縣相模原市南區某河邊發現一具年輕女性屍體，經過調查後，證實死者身分為該名失蹤女學生。對此，警方緊急逮捕一名19歲男性。

根據《日本放送協會》，該名失蹤的17歲女高中生，直到10日晚間11時仍未返家，對此家屬緊急向警方報案表示，「我的女兒直到深夜仍未返家」。當地警方以失蹤案的方向偵辦，並於11日凌晨2時，在神奈川縣相模原市南區某河邊發現死亡的年輕女性，最後確認該具女性遺體的身分，證實是失蹤的女學生。

警方從現場的狀況判斷，認為死者可能為他殺。警方指出，他們傳喚住在相模原市南區的19歲男性。對此，該名男性在偵訊時向警方坦承，確實將女學生勒斃，因此被依殺人罪嫌逮捕。

另外，警方也向日媒《朝日新聞》透露，該名女學生曾於10日傍晚離開家門前，向家屬告知要出門見朋友。據悉，女學生陳屍的地點，為JR下溝車站附近的河川（道保川）。

住在附近的80多歲老翁受訪時感嘆，「這裡我散步時經常經過，是自然資源景觀豐沛的地方，沒想到卻發生這種事，之前根本沒有遇過，讓我感到非常驚訝。」

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