阿帕契不是主因？　美媒揭開轟伊朗「真正導火線」：川普忍無可忍

▲ 美媒披露，川普因伊朗遲遲未回覆和平協議耗盡耐心。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普10日宣布恢復打擊伊朗，為美軍連續第二天空襲伊朗境內目標。外界普遍認為美軍AH-64阿帕契直升機被擊落是背後主因，但Axios揭露，更根本的導火線在於伊朗近2周來對川普最新提案毫無回音，令他徹底耗盡耐心。

據美國高層官員透露，9日的空襲行動刻意設計得「適度且精準」，目標鎖定伊朗雷達站及無人機控制系統，刻意避免人員傷亡，目的是重新取得談判籌碼，同時為協議留下一線生機。

事實上，美方決定動武之際，甚至尚未確認阿帕契直升機究竟是被伊朗蓄意擊落，還是意外撞上伊朗無人機。一名白宮官員坦言，「若不回應會顯得我們很軟弱，也會削弱我們在談判中的地位。」

5月底差點談成 川普臨時加碼喊卡

時間倒回5月底，美伊談判其實一度觸手可及。若川普接受特使已談妥的草案，協議最快5月底便可拍板，但川普在29日白宮戰情室會議後，決定額外要求伊朗在60天內將濃縮鈾降至較低純度，並保證不向通過荷莫茲海峽的船隻徵收通行費，同時做出重大讓步，同意稀釋作業可留在伊朗境內進行，由國際原子能總署（IAEA）監督。

伊朗外長阿拉奇收到修正方案後稱需要4至5天取得答覆，但一拖就是將近2周。期間川普飽受外界嘲諷，鷹派批評他對伊朗手軟，媒體質疑他預告達成協議的承諾跳票。伊朗同時在公開與私下場合持續要求先行解封被凍結資產，更令川普大為光火。美國官員強調，川普堅持解凍資產的前提是伊朗履行核承諾，立場從未改變。

▲ 美軍一架AH-64阿帕契直升機被擊落 。（資料照／翻攝自X@CENTCOM）

以伊衝突突然升溫 談判節奏全亂

以伊衝突突然升溫更對談判帶來打擊，阿拉奇6日告知調解人員，已將伊朗回覆呈報最高領袖穆吉塔巴審批，預計7日便可轉交白宮，但以色列隔天空襲貝魯特，伊朗隨即對以色列發射飛彈，以方接著轟炸德黑蘭作為報復。

一名參與調解的區域消息人士痛批，「伊朗向以色列動手是個重大錯誤，等於拱手送給納坦雅胡一個破壞談判的絕佳機會。」衝突爆發後，伊朗似乎擔心若此時同意協議會被視為向以色列屈服，因此態度趨於保守。

空襲前要答覆仍被拒 卡達緊急出面斡旋

美軍空襲前幾小時，白宮仍嘗試向伊朗取得明確答覆，卻再度碰壁。美方傳達「時間所剩不多」的最後警告，但伊朗僅稱尚未就緒，更揚言若被攻擊將予以反擊。最終伊朗雖的確有所回應，但規模相當有限。

卡達調解人員已於10日赴德黑蘭與阿拉奇會面，試圖重啟談判。美國官員強調，「協議仍擺在談判桌上，但若伊朗繼續拖延，總統已準備讓他們付出代價。」川普本人則直言，伊朗「把我們當傻瓜耍」；伊朗總統則反批川普的威脅不過是「絕望的表現」，雙方隔空口水戰，談判前景仍撲朔迷離。