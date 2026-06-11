　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

曼谷爆炸案拖10年終判決！四面佛20死上百傷　2維族男子判死刑

▲▼ 泰國曼谷知名景點四面佛2015年發生爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國曼谷知名景點四面佛2015年發生爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷知名景點四面佛2015年發生震驚國際的爆炸事件，造成20人死亡、上百人受傷，成為該國史上最嚴重的爆炸案。此案事發至今時隔超過10年，泰國法院11日終於做出判決，裁定2名維吾爾族男子預謀殺人等罪名成立，雙雙判處死刑。

燒焦殘骸散落！四面佛爆炸　淪人間煉獄

半島電視台等報導，曼谷知名景點四面佛平日聚集大批信徒與觀光客，不料在2015年8月17日這天突然發生爆炸，爆炸威力不小，現場滿是機車碎片與燒焦殘骸。整起爆炸事件奪走20條人命，造成超過120人受傷，傷者包括台灣民眾。

根據調查，爆裂物疑似放置在背包內部，隨後引爆。

法院判處最重刑罰「死刑」　被告要上訴

針對此案，泰國法院認定2名被告米爾艾力（Yusufu Mieraili）與穆罕默德（Bilal Mohammed）在四面佛放置炸彈，犯有預謀殺人、殺人未遂等罪，「被告單一行為觸犯多項法律。因此法院依法判處最嚴厲的懲罰，即死刑。」

只不過2名被告始終否認相關指控，根據其中一人律師的說法，米爾艾力及穆罕默德兩人都會在1個月內提出上訴。

這起爆炸案至今無任何組織出面宣稱犯案。安全專家研判，此案很可能是針對泰國在案發前一個月強制遣返逾百名維吾爾人的報復行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 1 6010 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股5檔「抓去關」新名單
烏克蘭少女淪俄殺手！　「飲料加料」專殺烏克蘭軍人
快訊／聯電「超大咖賣壓」快清空！　00919從58萬張砍到剩
林俊傑嫩女友怒發聲明！
市政顧問名單驚見「酒駕累犯」　柯志恩急滅火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

盜竊日本研發20年心血！高級柑橘「紅公主」外流中國　登電商平台

看色色片忍不住！22歲男性侵13歲繼妹成孕　關39年鞭11下

加拿大擬禁16歲以下用社群媒體！　ChatGPT也納管

烏克蘭17歲少女淪俄殺手！　「飲料加料」專殺烏克蘭軍人

美軍連炸油輪！印度「3船員罹難」遺體尋獲　召見美外交官抗議

17歲女高中生深夜未歸！家長報案後河邊尋獲遺體　19歲男坦承勒斃

阿帕契不是主因？　美媒揭開轟伊朗「真正導火線」：川普忍無可忍

黛妃35年前親筆信曝光！　自嘲靠「百憂解」撐過王室生活

曼谷爆炸案拖10年終判決！四面佛20死上百傷　2維族男子判死刑

李在明赴歐盟發表聲明！強調「台海和平穩定」　譴責北韓發展核武

不是預言卻很毛！　菲律賓強震後13次「換台灣大地震」

桃園重大車禍　轎車逆向撞聯結車1死3命危！恐怖瞬間曝

好美！三上悠亞粉色公主裝現身　勇奪TPBL年度人氣啦啦隊員

蘆洲翁橫越馬路遭2車撞輾慘死　毒駕女被收押！驚悚影片曝

美軍宣布結束攻擊！　伊朗南部遭「3波狂轟」

蓋了144年！　巴塞隆納「聖家堂」創新紀錄

144年蓋不完一座教堂？　聖家堂封頂成世界最高　背後工程難到像神話

蘆洲翁慘遭2車連環撞輾亡　前車女駕駛竟毒駕！檢聲押獲准

白色自小客逆向行駛撞上聯結車肇事

點完耳朵布偶貓氣噗噗！　耳朵垂垂可愛又委屈

盜竊日本研發20年心血！高級柑橘「紅公主」外流中國　登電商平台

看色色片忍不住！22歲男性侵13歲繼妹成孕　關39年鞭11下

加拿大擬禁16歲以下用社群媒體！　ChatGPT也納管

烏克蘭17歲少女淪俄殺手！　「飲料加料」專殺烏克蘭軍人

美軍連炸油輪！印度「3船員罹難」遺體尋獲　召見美外交官抗議

17歲女高中生深夜未歸！家長報案後河邊尋獲遺體　19歲男坦承勒斃

阿帕契不是主因？　美媒揭開轟伊朗「真正導火線」：川普忍無可忍

黛妃35年前親筆信曝光！　自嘲靠「百憂解」撐過王室生活

曼谷爆炸案拖10年終判決！四面佛20死上百傷　2維族男子判死刑

李在明赴歐盟發表聲明！強調「台海和平穩定」　譴責北韓發展核武

學者：美國關切台海現狀是否遭改變　不認為台灣有改變現狀作為

修杰楷、坤達捲閃兵倒一片！　鳳小岳接手狂包代言「大賺8位數」成最大贏家

盜竊日本研發20年心血！高級柑橘「紅公主」外流中國　登電商平台

美房屋保險費3年暴漲24％　7成屋主喊吃不消、95％地區全受衝擊

OpenAI傳醞釀大降價　正面迎戰Anthropic、AI價格戰恐升溫

雨神狂攪局！樂天、台鋼今延賽　中職本季第13場延賽

協商選罷法！白提「 易服社會勞動者」能參選　綠：為高虹安量身打造

減脂卡關、一直想吃甜食？營養師：原因可能出在你的睡眠

台股5檔「抓去關」新名單　尚茂明起延長處置到6／26

變態男「反裝貓眼」狂窺女鄰居！檢警急扣手機　查有無偷拍影像

何篤霖告別24年《命運好好玩》 　吐心聲「接電話才知結束合作」

國際熱門新聞

美CPI公布「血洗四大指數」　台積電ADR重挫近5％

台積電捲侵權慘遭美議員施壓　恐禁晶片輸美

川普宣布恢復打擊伊朗

嘟嘟車上交疊畫面瘋傳　情侶辯：在跳舞

伊朗反擊！開轟18處重要美軍設施

美軍展開新一輪空襲伊朗！　川普：我們會痛擊他們

伊朗革命衛隊：荷莫茲海峽對所有船隻關閉

川普下令再轟伊朗！美軍宣布「完成自衛打擊」

2登山客撿到「中歐最偉大寶藏」　爽領1756萬獎金

伊朗12飛彈狂轟　美示警：立即尋找掩護

美伊戰爭看不到終點　川普：我喜歡通膨

川普指伊朗和談拖太久：必須付出代價

台灣人太猛！占日本這地外國住宿客一半以上

美媒揭開轟伊朗「真正導火線」：川普忍無可忍

更多熱門

相關新聞

高院庭長侯廷昌　獲提名擔任監察委員

高院庭長侯廷昌　獲提名擔任監察委員

總統府11日由副總統蕭美琴舉行記者會介紹監察委員提名人，其中被提名的台灣高等法院庭長法官侯廷昌，為司法院力捧的網紅法官；此外，他在包含新竹輪胎行8死縱火案、台南湯姆熊遊樂場男童遭割喉案等受矚目的殺人案件中，未將惡性重大的兇手判處死刑，而被外界稱為「不判死法官」。

高雄惡鄰砍死夫妻案判死　最高法院撤銷發回

高雄惡鄰砍死夫妻案判死　最高法院撤銷發回

泰41歲熟女「下身赤裸」陳屍農舍！

泰41歲熟女「下身赤裸」陳屍農舍！

AI換臉騙爆日本　日男涉數十億日圓詐騙

AI換臉騙爆日本　日男涉數十億日圓詐騙

緬甸修法：詐騙「最重判死刑」！

緬甸修法：詐騙「最重判死刑」！

關鍵字：

四面佛曼谷死刑泰國

讀者迴響

熱門新聞

新青安2.0最新版本曝光　6改革一圖看懂

台大首例！申請入學考生戴「AI眼鏡」作弊　2人書審膨風全零分

Red Velvet瑟琪妹驟逝！12天前合體拍影片　家人慟：天上當星星了

3大警訊全中！億元達人砍60％持股　示警台股恐探35000點

日本妹子來獨旅！曝「回飯店在幹嘛」全讚爆

恐怖情人虐3名小女友　二審判刑8年6月

桃園女悠遊卡餘額不足...遭騙進旅館性侵！男事後塞200元

台人基本技能「秒知要下雨了」！日本人嚇傻了

BIGBANG合體來台開唱共4天！10月連兩天攻上大巨蛋　高雄世運也有

下到發霉！　最新預測「梅雨結束」時間

中風父躺對面！他性侵智障女　聾母也遭殃

第二波梅雨紅爆再開　夾擊台灣下5天

32年穀保家商棒球隊確定明年熄燈

心臟科醫分享　上午9點前不碰飲食5禁忌

最常把「壞情緒留給家人」星座

更多

最夯影音

更多
不是預言卻很毛！　菲律賓強震後13次「換台灣大地震」

不是預言卻很毛！　菲律賓強震後13次「換台灣大地震」
桃園重大車禍　轎車逆向撞聯結車1死3命危！恐怖瞬間曝

桃園重大車禍　轎車逆向撞聯結車1死3命危！恐怖瞬間曝

好美！三上悠亞粉色公主裝現身　勇奪TPBL年度人氣啦啦隊員

好美！三上悠亞粉色公主裝現身　勇奪TPBL年度人氣啦啦隊員

蘆洲翁橫越馬路遭2車撞輾慘死　毒駕女被收押！驚悚影片曝

蘆洲翁橫越馬路遭2車撞輾慘死　毒駕女被收押！驚悚影片曝

美軍宣布結束攻擊！　伊朗南部遭「3波狂轟」

美軍宣布結束攻擊！　伊朗南部遭「3波狂轟」

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面