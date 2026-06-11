曼谷爆炸案拖10年終判決！四面佛20死上百傷　2維族男子判死刑

▲泰國曼谷知名景點四面佛2015年發生爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷知名景點四面佛2015年發生震驚國際的爆炸事件，造成20人死亡、上百人受傷，成為該國史上最嚴重的爆炸案。此案事發至今時隔超過10年，泰國法院11日終於做出判決，裁定2名維吾爾族男子預謀殺人等罪名成立，雙雙判處死刑。

燒焦殘骸散落！四面佛爆炸 淪人間煉獄

半島電視台等報導，曼谷知名景點四面佛平日聚集大批信徒與觀光客，不料在2015年8月17日這天突然發生爆炸，爆炸威力不小，現場滿是機車碎片與燒焦殘骸。整起爆炸事件奪走20條人命，造成超過120人受傷，傷者包括台灣民眾。

根據調查，爆裂物疑似放置在背包內部，隨後引爆。

法院判處最重刑罰「死刑」 被告要上訴

針對此案，泰國法院認定2名被告米爾艾力（Yusufu Mieraili）與穆罕默德（Bilal Mohammed）在四面佛放置炸彈，犯有預謀殺人、殺人未遂等罪，「被告單一行為觸犯多項法律。因此法院依法判處最嚴厲的懲罰，即死刑。」

只不過2名被告始終否認相關指控，根據其中一人律師的說法，米爾艾力及穆罕默德兩人都會在1個月內提出上訴。

這起爆炸案至今無任何組織出面宣稱犯案。安全專家研判，此案很可能是針對泰國在案發前一個月強制遣返逾百名維吾爾人的報復行動。