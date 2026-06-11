恐涉戰爭罪？美軍空襲伊朗供水設施　2萬人37.8°C高溫斷水

▲伊朗水設施嚴重受損。（圖／翻攝自X@IRIB）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報指出，美軍10日空襲行動摧毀的目標疑似是飲用水設施，目前尚不清楚美軍是否蓄意攻擊此處。但據信美軍的這場空襲已導致周邊城鎮村莊逾2萬人供水中斷，而當地本周氣溫已突破攝氏37.8度。

衛星影像曝光 屋頂出現穿孔

分析稱，美軍發動攻擊之後，美國中央司令部證實出動美國空軍和海軍戰機，以精準彈藥對荷莫茲海峽附近目標發動攻擊。

6月9日商業衛星影像顯示，貝馬尼村2座小型供水設施，2棟建築均使用淡藍色管線，符合供水基礎設施典型特徵。但根據伊朗國家媒體10日發布的影片，可見較小建築的屋頂已坍塌，旁邊較大的設施雖仍屹立，但屋頂中央出現一個小型穿孔。這狀況與省級水務局局長哈姆澤普爾（Abdolhamid Hamzehpour）所稱被摧毀的2處儲水設施一致。

???? Video of the attack by the US army on drinking water tanks in the Bemani district of Sirik County, Hormozgan https://t.co/ME1oPhKxAc pic.twitter.com/NYBuWZxWEJ — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 10, 2026

彈體殘骸鑑定：GBU-39

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）發布一張據稱在現場回收的彈片照片，經開源彈藥資料庫研究人員鑑定比對，確定是GBU-39炸彈殘骸。GBU-39是一種250磅小型精準導引滑翔炸彈，其破壞模式與現場影片呈現的情況相吻合，即屋頂被穿透形成乾淨孔洞，周圍爆炸損傷有限。

The water facilities sit on a hilltop near Bemani (بمانی), near the Strait of Hormuz, where the U.S. said it had conducted strikes. Satellite imagery from the morning of June 9 shows the two buildings intact.



???? @GeoConfirmed/@Liveuamap/@EpicFuryMap: 26.810179, 57.050931 pic.twitter.com/M1WPY5moEU — Christiaan Triebert (@trbrtc) June 11, 2026

已知這2棟建築位在村落外側，周邊並無其他基礎設施，攻擊偏遠建築並命中屋頂中心，通常被視為精準打擊的可能指標。

美軍蓄意攻擊？恐觸戰爭罪紅線

目前尚不清楚美軍是否蓄意攻擊這處水利設施，或是否知悉建築物用途。根據國際法，蓄意攻擊平民基礎設施可能構成戰爭罪。

水務局局長哈姆澤普爾表示，事發後已緊急調派行動水車為居民供水，並施工鋪設繞過受損儲水槽的新供水管線，在12小時內完成搶修。