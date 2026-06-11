美國駐伊拉克使館：美國公民「立即離境」

▲圖為美國駐巴格達大使館。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐伊拉克首都巴格達（Baghdad）大使館敦促在伊拉克的美國公民保持高度警覺，立刻離境，並警告有鑑於當前區域情勢，交通中斷及空域關閉的情況可能在沒有事先通知的狀態下發生。

根據這份10日發布的安全警示，美國駐伊拉克大使館提醒美國公民，目前伊拉克仍處於「第四級旅遊警示：請勿前往」的狀態，建議無論出於何種原因，請勿前往伊拉克，若已在伊拉克境內，請立即離開。

تحذير أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 10 يونيو/حزيران 2026



الموقع: العراق



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نظراً للتطورات الإقليمية الأخيرة، نُنصح المواطنين الأمريكيين في العراق بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والانتباه ومتابعة مصادر الأخبار المحلية باستمرار. وقد تحدث اضطرابات في السفر أو… pic.twitter.com/CgQhnbWGHT — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) June 10, 2026

使館也表示，儘管已經指示部分員工離境，但使館仍將持續運作，以協助在伊拉克的美國公民，目前提供有限的美國公民服務。想了解航班最新狀態的美國公民，直接與所屬航空公司聯繫。

使館建議，要密切關注當地新聞媒體的報導，注意當地官員的通知及指示，避免前往人群聚集處與示威現場，並保持手機電量充足。