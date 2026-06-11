美眾院委員會公布2027國防撥款法案　撥20億美元挺台防衛

▲ 眾議院撥款委員會公布2027財政年度國防撥款法，預計撥出20億美元挺台防衛。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦眾議院撥款委員會10日公布2027財政年度國防撥款法案，總額高達1兆720億美元，包括撥出20億美元（約新台幣634億元）用於強化台灣防衛能力。

挺台條款方面，法案循2個管道各編列10億美元，其一為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），資金將撥付國防安全合作署（DSCA），授權國防部長在取得國務卿同意後，用於向台灣提供新購國防物資、國防服務及軍事教育訓練。

其二則為補充替換條款，授權國防部動用10億美元，用於補足已提供或計畫提供給台灣的國防物資及服務，可動用期限均至2028年9月30日。法案也要求國防部在動支款項15天前書面知會國會。

根據委員會新聞稿，這份撥款法案在整體國防部署上大幅挹注現代戰力。極音速武器及基礎設施測試獲得逾75億美元預算，自主作戰與反無人機領域分別獲10億及14億美元支持，另提供逾17億美元加速創新技術交付前線部隊，並首度編列8.36億美元採購低成本新型彈藥系統，反映近期衝突帶來的彈藥消耗壓力。

國防小組主席克維特（Ken Calvert）強調，此法案旨在確保美軍維持全球最強戰力，並特別點名「國防創新部門」（DIU）等機構為優先投資對象。

委員會主席科爾（Tom Cole）則表示，「威懾並非建立在意圖之上，而是來自實力與能力」，而更安全的世界有賴於強大的美國，誓言絕不因自滿而坐失先機。法案預計於11日召開閉門會議審議。