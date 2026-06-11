YTR拍片狂曬金飾！竟成歹徒「犯案教學」闖豪宅洗劫　損失百萬盧比

▲ 古賈一家人睡夢中遭歹徒反鎖房內，大量財物失竊。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦一名家庭主婦古賈（Rachna Gurjar）在YouTube擁有逾10萬粉絲，疑似因長期在社群媒體上炫耀金飾與奢華生活，讓歹徒得以透過影片摸透屋內格局與財物位置，最終釀成一場計畫性入室竊盜。

綜合NDTV等當地媒體，案發於6日凌晨約2時，古賈位於希夫普里縣（Shivpuri）莫哈尼村（Mohani）的家中遭不明人士闖入。歹徒將熟睡中的古賈一家人反鎖在房間內，接著從容搜刮黃金、白銀首飾和現金等財物，還搬走一整箱能量飲料，估計損失達80萬至100萬盧比（約26萬至33萬台幣）。

一家人直到凌晨4時驚覺被鎖在房內，緊急請親友來幫忙開門，才發現家中錢財遭人洗劫。古賈向當地納瓦爾警察局（Narwar Police Station）報案時描述，歹徒手法相當老練，「他們用棍棒改變監視器拍攝角度，讓鏡頭拍不到他們的臉」，且疑似事先剪斷圍籬、架設木梯翻牆進到庭院，行動似乎經過縝密規劃。

希夫普里縣警察局副局長穆勒（Sanjiv Mule）證實已立案調查此事，正調閱現場監視錄影畫面，包括一名蒙面男子持棍調整攝影機角度的片段。警方高度懷疑犯嫌來自同個村莊或附近地區，且對古賈家一家的作息與屋內動線相當熟悉。

由於古賈過去拍攝多支影片，鏡頭曾帶到玄關及各個房間，還曾取出大量金飾與現金攤在桌面上，警方認為，這些影片很可能已成為歹徒的犯案工具，藉此掌握屋內財物擺放位置及平面格局。